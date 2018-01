Limetree é uma plataforma feita para guardar os momentos mais especiais da vida de uma criança, que formam uma espécie de diário virtual ou caixinha de memórias, e que pode ser entregue a ela mais tarde como presente.

Todas as recordações – fotos, vídeos, histórias, memórias, pensamentos, acontecimentos especiais – ficam automaticamente organizadas e armazenadas na nuvem.

O app, gratuito, está disponível apenas para iOS (funciona no iPad, iPhone e iPod Touch). O Limetree é destinado a pais, mães, avôs ou qualquer pessoa que queira construir e deixar esse legado para um filho, neto ou parente.

Para começar a construir sua cronologia, é necessário criar uma conta, que pode ser a gratuita ou a premium (esta dá direito a espaço ilimitado para seus registros, a partir de US$ 2,99 por mês ou US$ 33,99 por ano). Contas grátis podem enviar até 25 fotografias e 1 minuto de vídeo.

Depois, é só adicionar a(s) criança(s) e sua(s) data(s) de nascimento e começar a registrar as memórias. Usar o app é bastante fácil e intuitivo:

A linha do tempo passa a ser acessível de qualquer lugar, em qualquer dispositivo conectado, e pode daí ser compartilhada com parentes ou amigos. O app, no entanto, não é uma rede social – e sim um local seguro para armazenar seus registros.

A visualização do conteúdo como linha do tempo é automática:

Cada linha do tempo pode ser alimentada por até duas pessoas (pai e mãe, por exempl0), tornando o uso do aplicativo mais interativo.

Construir a sua Limetree, dizem os desenvolvedores, é dar asas à imaginação. Registre o primeiro choro de seu bebê. As primeiras refeições, os primeiros passos, a festa de um ano, os brinquedos, as viagens divertidas, o primeiro dia na escolinha…

Existe ainda uma opção de registrar fisicamente suas memórias e oferecê-las em uma caixa de presente personalizada.

SOBRE

A plataforma Limetree foi desenvolvida por um grupo de engenheiros portugueses – Jaime Quintas, Pedro Veloso e Pedro Dias – e vem operando no sistema de financiamento coletivo (crowdfunding), onde interessados podem contribuir para o projeto e ganhar acesso a bônus, contas especiais, novas funcionalidades, etc.

Saiba mais detalhes no site do projeto, aqui, e também confira a página do app no Facebook.