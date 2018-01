Uma seleção de três apps úteis para iOS, Android e Windows Phone. Confira:

22Days (iOS, US$ 1,99)

Um app interessante e muito bonito que permite criar calendários de contagem regressiva, ideais para saber, por exemplo, quantos dias faltam para um aniversário, férias, para receber o salário, etc. Você escolhe como quer ser alertado e pode programar até três notificações diferentes por evento. O aplicativo cria automaticamente um calendário de aniversários com base em seu livro de contatos. A cada evento, a contagem regressiva mostra anos, dias, horas, minutos e até segundos restantes.

MoreQuicklyDock (Android, R$ 2,23)

Facilita o uso do Android possibilitando colocar uma série de atalhos para os aplicativos mais usados na barra superior da tela. Desta maneira, o MoreQuickly permite “pular” diretamente para o app, sem a necessidade de passar pela tela inicial do dispositivo. Não há limites para a quantidade de apps que podem ser fixados. O usuário ainda pode escolher mostrar o nível da bateria, em porcentagem, na barra superior do Android. Funciona em smartphones e tablets.

Ônibus ao Vivo (Windows Phone, gratuito)

Fornece informações sobre todas as linhas de ônibus da cidade de São Paulo. Permite consultar a posição em tempo real de todos os veículos que servem a determinada linha; encontra os pontos mais próximo; e apresenta uma previsão de chegada dos ônibus em determinado horário. Dá ainda para explorar toda a rota para ver a localização dos pontos, horários de funcionamento, tempo de espera médio e ônibus adaptados a deficientes físicos.