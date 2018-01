Um app bem interessante para a época de festas de fim de ano é o iPostal, que também tem um site. Ele permite a criação de cartões postais de verdade e o envio pelo Correio direto do seu dispositivo iOS (iPhone, iPad, iPod Touch).

O app é grátis e cada cartão, para qualquer lugar do Brasil, custa R$ 3,99. Uma versão do app para Android está prometida para breve. Veja como funciona (clique para ampliar a imagem):

O app é bem intuitivo e fazer o seu postal é fácil.

Basta liberar o acesso a sua galeria de fotos, escolher uma delas, fazer as edições que você quiser (briho, contraste, efeitos visuais, retoques, girar, cortar, etc) e escrever o texto da frente e do verso de seu cartão postal:

Para enviar o postal, é necessário criar uma conta, com informações de pagamento, o que deve ser feito no próprio app.

A iPostal, que fica em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, se compromete a imprimir o cartão em papel de alta qualidade e a postá-lo em até um dia útil após o pagament0.