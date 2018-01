Free music for YouTube: Stream é um player inteligente para YouTube, gratuito, que funciona em smartphones Android, e que proporciona várias funcionalidades interessantes a muita gente que usa a plataforma de vídeos do Google não para assistir algum conteúdo, mas sim para ouvir música.

O aplicativo acaba de ganhar uma versão mais rápida e melhorada na Google Play. Além de proporcionar acesso completo a suas playlists de música no YouTube, o grande atrativo do app é que ele permite a reprodução fora do ambiente do YouTube, em uma janela flutuante que pode ser sobreposta a qualquer outro aplicativo – enquanto você responde a mensagens ou navega pela internet, por exemplo.



Popup flutuante pode ser movido e redimensionado à vontade

Você pode mover o popup flutuante para qualquer lugar que desejar na tela ou mesmo mudar seu tamanho – ela só não funciona na tela de bloqueio do celular, por causa dos termos de uso do YouTube. E, claro, é possível também usar o player em tela cheia.

O Stream traz ainda uma funcionalidade de navegação, pela qual é possível navegar pelas listas de reprodução mais acessadas de um país ou região, os top charts diários. É possível acessar ainda vídeos separados em mais de 100 gêneros de música: Eletrônica, Soul, Hip-Hop, Reggae, Rhythm & blues, Disco, Jazz entre outros, além de navegar por rádios personalizadas por temas (festa, concentração, hora de dormir, etc), sem a necessidade de baixar nada – tudo direto do YouTube.



Playlists, canais e rádios personalizadas

Achou pouco? De quebra o app traz três versões de widgets para acessar os conteúdos diretamente da área de trabalho de seu smartphone Android, suporte a diversos temas de cores e também temporizador, para que interrompa a transmissão depois de um tempo deteminado.

A versão grátis do Stream traz alguns anúncios, que podem ser removidos por meio de pagamento dentro do próprio aplicativo.