Dê uma renovada no visual do seu smartphone ou tablet Android com o belo aplicativo (de nome impronunciável) Pattrn. Desenvolvido pelo brasileiro Lucas Rocha e lançado há três dias, o Pattrn é um app de wallpapers diferente de todos os outros do tipo.

A atração é uma coleção com milhares de texturas (patterns, em inglês), que a um toque podem virar seu papel de parede, dando um toque divertido e sofisticado a seu aparelho. E há um recurso bem interessante – o app é capaz de trocar seu wallpaper automaticamente, todo dia ou toda a semana, caso você queira, é claro. É grátis e requer o Android 2.2 (Froyo) ou superior.

Muito bem avaliado pelos sites especializados, o aplicativo é bastante simples de usar. Basta navegar pela coleção de texturas mais populares ou procurar por palavra chave ou cor:

Quando encontrar uma que você goste, é só clicar nela que surgem as opções de compartilhar (por e-mail, redes sociais ou na nuvem, via Box, Dropbox ou Google Drive) e também de colocá-la como papel de parede:

Abaixo de cada wallpaper há opções para marcá-lo como favorito e um espaço para comentários. E, caso você goste da cor, dá para pesquisar todos os outros que têm a mesma tonalidade.

A troca automática de patterns pode ser feita com o app escolhendo um deles da lista dos mais populares ou, caso você deseje, colocando um desenho surpresa ou ainda da lista de seus favoritos. Dá para fazer isso todo dia, toda semana ou simplesmente desativar:

O app armazena seus favoritos e os wallpapers que você já baixou, possibilitando voltar a eles caso você deseje.

Vale a pena testar.