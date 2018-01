Já tem iPad, seja o original ou o iPad 2, e ficou meio desolado, achando seu aparelho meio velho, ultrapassado, depois do “super iPad” da 3ª geração anunciado pela Apple? Não se desanime e dê uma turbinada no seu iPad atual com a nossa dica de hoje, o app DiscovrApps.

Atualização: infelizmente, hoje, quinta-feira, dia 8 de março, o DiscovrApps já voltou a seu preço normal, de US$ 1,99, depois de permanecer gratuito por alguns dias no início da semana. Mesmo assim, vale a pena instalar.

O Discovr é um app que serve para descobrir apps e expandir os limites do tablet da Apple. Ele usa um sistema inteligente para relacionar aplicativos de determinada classe ou assunto, por nome e tipo.

Usá-lo é bem fácil: basta inserir o nome de qualquer software (para iOS, claro) que lhe interesse. Palavras chaves também funcionam (por exemplo: photo, video, social, etc). Ele tece uma “teia” ligando uns aos outros, relacionando por assunto. E, em cada clique, em cada app, a teia vai se abrindo, sem limites:

Dois toques rápidos sobre cada app abrem uma página descritiva, de onde é possível adquiri-lo diretamente na App Store ou guardar o aplicativo numa lista de desejos. Também dá para compartilhar no Facebook, Twitter ou mandar a recomendação por e-mail.

Nesta quarta, antes de anunciar o novo iPad, o CEO da Apple, Tim Cook, informou que há 200 mil apps para o tablet da Apple já disponíveis na loja App Store (que no total tem mais de 600 mil apps para download). O Discovr é ideal para não se perder nesse mar de aplicativos, alguns muito bons, tantos outros razoáveis, outros ruins, e muitos péssimos.

O app também funciona no iPhone e no iPod Touch, com iOS 4.0 ou superior.