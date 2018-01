A série 100 aplicativos para facilitar a sua vida chega hoje ao nono dia destacando apps de trânsito e transportes para smartphones e tablets. São 10 apps para os sistemas operacionais móveis iOS, Android e Windows Phone, gratuitos e pagos. Confira a lista e deixe nos comentários outras sugestões de apps que você use e goste.

TRÂNSITO E TRANSPORTES

Estacione (iOS e Android, grátis) – Está perdido? Não conhece bem a região? Quer saber as opções de onde parar? O Estacione é para você. Usando os recursos de geolocalização de seu smartphohe, ele mostra num mapa sua localização atual e os locais para estacionar mais próximo. Guarda também um histórico de suas buscas.

Fale transito (Windows Phone, Android e iOS) – Permite a consulta de informações de trânsito de ruas e estradas de diversas cidades, apenas por voz. É só falar o nome ou partes do nome de determinada via que o app mostra (e também lê em voz alta) para você informações sobre a via e as condições atuais de tráfego. Basta selecionar a cidade desejada e pedir a informação.

Busão SP (Android, grátis) -Este app, voltado para a capital paulista, mostra todos os pontos próximos, via geolocalização, e a distância até eles, em metros; clicando em um ponto, você encontra todos os ônibus que passam por ele.

Dá também para visualizar a movimentação de veículos em tempo real, buscando o itinerário de todas as linhas (inclusive por pontos), no mapa.

Habilita (Android, grátis, versão paga R$ 4) – Este app traz um completo banco de questões (100 na versão gratuita) para quem vai prestar o exame teórico para obter a CNH no Detran. O app mede o tempo da prova com 30 questões, assim como no teste de verdade, dá a sua nota ao final da avaliação, com a porcentagem de acertos, e avalia suas respostas, informando o que você precisa estudar mais. A versão paga traz 400 questões e pode fazer simulado por categorias: direção defensiva, mecânica, legislação, placas, primeiros socorros, etc

Social Fuel (Android, grátis) – Encontre os postos de gasolina mais próximo e veja, na tela de seu smartphone, os preços dos combustíveis em todos eles, economizando na hora de abastecer. O app apresenta ainda uma tabela com avaliações dos postos e guarda seu histórico de abastecimentos, gerando gráficos de consumo e preços pagos a cada abastecida.

O Social Fuel ainda permite que você cadastre vários veículos, adicionando notas e lembretes de manutenção.

Moovit (Android e iOS, grátis) – Este app calcula rotas de transporte público (metrô, trens e ônibus) com base em informações fornecidas em tempo real por outros usuários do app. No Brasil, as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo estão disponíveis. De acordo com o relato dos outros usuários, o app aponta a melhor rota entre os diferentes tipos de transportes públicos de acordo com relatos de outros usuários. O Moovit mostra ainda a movimentação dos veículos em tempo real e também traça rotas a pé. Acha estações próximas e permite compartilhar as rotas com outros usuários do aplicativo. Também é muito útil para viagens, pois funciona em várias capitais do mundo.

Pedala São Paulo (Android, grátis) – Este app leva para a tela de seu smartphone o mapa completo das rotas de bicicleta na capital paulista – informações ciclísticas sobre ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas. Ele permite destacar e organizar, no mapa, suas rotas para passeios, treinos ou mesmo deslocamentos entre várias regiões da cidade, destacando todas as vias preparadas para uso de bicicletas em seu trajeto. Faz o link das suas rotas preferidas, divididas por regiões.

Olho na Estrada (iOS e Android, grátis) – Este app exibe imagens das concessionárias das estradas em tempo real nos estados de São Paulo e Paraná. Tem rodovias como Anchieta, Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Tamoios, Imigrantes, Raposo Tavares e outras, muitas delas com mais de numa câmera disponível. Muito útil para olhar antes de sair de casa. Permite a consulta de rodovias por siglas e também o cadastro de suas estradas favoritas.

Radare (iOS, US$ 1,99) – Este é um app nacional que usa o GPS dos dispositivos Apple para detectar e avisar o motorista não apenas dos radares (fixos e móveis), mas também lombadas, buracos nas vias, obstáculos, obras, faixas de pedestres, etc. Segundo o desenvolvedor, a base de dados é sempre atualizada. Funciona com um banco colaborativo, onde os usuários podem cadastrar e compartilhar seus próprios pontos. Os alertas (e a distância de emissão dos mesmos, frente a um obstáculo) são totalmente configuráveis. O app também funciona como bússola, velocímetro, player de música, computador de bordo (mostra velocidade máxima, consumo do carro, distância percorrida e tempo), rastreador egravador de caminhos.

Transito SP 2.0 (Android, grátis) – Bases de dados da CET, Metrô e ViaQuarto alimentam em tempo real as informações de trânsito da capital paulista neste app. Mostra o trânsito em km nas áreas monitoradas por região, apresentando as porcentagens dos congestionamentos em relação ao total de vias, e também permite a consulta por corredores e eixos.

Diferenciais: o app permite visualizar em tempo real as ocorrências, como acidentes, que acabam travando a circulação nas principais vias da cidade, minuto a minuto; e mostra a tendência do trânsito aumentar, permanecer igual ou diminuir em cada via.