Apps para o papai que gosta de esportes, de exercícios físicos, precisa sempre viajar a trabalho, organizar sua vida no trabalho, o estilo das roupas e, claro, guardar os momentos especiais com os filhos. Confira nossa seleção e feliz Dia dos Pais.

Onefootball (iOS, aqui e Android, aqui, grátis) – um dos apps mais completos sobre futebol existentes. Uma de suas principais atrações são os placares em tempo real de centenas de campeonatos pelo mundo, com direito a estatísticas das partidas, que podem ser separadas até mesmo individualmente por jogadores.

Os principais atletas têm suas páginas com notícias, estatísticas e curiosidades, além de dados como peso, altura, etc. O app ainda possibilita a escolha de suas equipes favoritas, para você acompanhar tudo sobre seus times preferidos, com direito a agenda de jogos, tabelas, notícias, desempenho nos campeonatos regionais, nacionais e internacionais etc.

Na seção de notícias, mais de 500 artigos e vídeos são postados todos os dias. O Onefootball ainda é altamente configurável para emitir notificações sobre jogos e tem um lado de rede social – nas “fan zones”, dá para apostar em placares e compartilhar suas opiniões com outros torcedores.

Como fazer um nó de gravata (Android, grátis) – Se você fica todo perdido, este app traz figuras que explicam mais de 20 tipos de nós e dobras de jeito bastante fácil, com dicas de quando utilizar cada um deles.

O app também tem um recurso bastante interessante: uma função de realidade ampliada, o espelho. Ele permite que o usuário siga as instruções vendo a sua ação diretamente na tela de seu smartphone ou tablet. E, para ajudar ainda mais, há uma seção com dicas em vídeo.

Amount (iOS, US$0,99) – Bastante intuitivo e bem fácil de usar, o Amount é um conversor de milhares de unidades bem útil no dia a dia. O app trabalha com medidas de aceleração, ângulos, área, temperatura, distância, densidade, combustível, radiação, força, frequência, massa, energia, além de fazer conversões de medidas de roupas e alimentos para receitas culinárias e muito, muito mais. Inserindo qualquer valor, o app automaticamente apresenta as conversões em dezenas de unidades equivalentes. Você pode salvar as que mais utiliza para uso futuro também.

23snaps (iOS, aqui e Android, aqui, grátis) – Crie lindos álbuns de memórias de seus filhos capturando fotografias, vídeos e sons de momentos especiais, e compartilhe com seus familiares com este app.

Basta fazer uma inscrição para começar a construir seu diário virtual, com o bonito visual do 23snaps, com cada post podendo ser curtido, comentado ou compartilhado com quem você quiser, em qualquer lugar do mundo – e mesmo que seus familiares não tenham smartphone, eles podem receber as novidades por e-mail.

Caso deseje, claro, você pode manter todo o conteúdo privado.

Art Authority (iOS, US$ 9,99, funciona apenas no iPad) – Faça uma viagem virtual por 1.000 museus do mundo e aprecie em detalhes mais de 70.000 obras de arte entre pinturas e esculturas de artistas da antiguidade até os tempos atuais, cada uma com legenda apresentando o nome, histórico, localização, etc.

É possível navegar por galerias de arte virtuais por movimento (renascimento, barroco, arte moderna, etc), ou buscar artistas pelo nome e nacionalidade.

São mais de 20 gb de conteúdo, com direito a buscas das obras mais próximas, com base em sua localização. No iPad, o app permite apreciar cada pintura em tamanho real e com qualidade full HD, e você pode buscar por obras relacionadas ou por ordem aleatória.

Stylebook (iOS, US$ 3,99) – Crie e gerencie seu closet virtual com este app. Adicione imagens de suas próprias roupas, recorte a imagem de suas roupas para uma colagem fácil , crie visuais colocando camadas de roupas, redimensionando seus tamanhos e planeje o que você levará em uma viagem com antecedência.

Há uma ferramenta de calendário, que lhe ajuda a definir o que vestir na semana, por exemplo.

Dá ainda para criar categorias para seus artigos favoritos, navegar por fotos de estilos diferenciados de moda e ainda ler dicas de especialistas. E você pode compartilhar roupas e estilos em redes sociais com seus amigos.

Runtastic Six Pack (iOS, aqui e Android, aqui, grátis) – Aplicativo bastante completo para treinamento e atividades físicas, cuja principal atração é a presença de dois personal trainers virtuais. Daniel e Angie apresentam diversos vídeos de exercícios, e você pode montar sua programação completa de treinamentos, adaptados para sua realidade de condicionamento físico e nível de dificuldade, tudo sem uso de aparelhos.

O app traz dicas faladas dos treinadores virtuais, música para seus exercícios e um monitor de batimentos cardíacos para suas atividades. O progresso dos treinos pode ser acompanhado pela seção específica, com gráficos e estatísticas.

Lista Viagem (iOS, US$ 1,99) – Planeje seu roteiro, crie uma lista de bagagem em um instante e você estará pronto para partir, sem se esquecer de nada, com este app. Cada lista de bagagem pode ser criada rapidamente usando itens pré-definidos, organizados em categorias, ou crie seus próprios itens. O app emite alertas para que você não deixe de levar nada, inclusive levando em conta o fuso horário do local onde você está. Uma ferramenta de criação de roteiros integra o app com o calendário padrão do iOS.

Headspace (iOS, aqui, e Android, aqui, grátis) – Treine seu cérebro com seções diárias de meditação com duração de 10 minutos, com o auxílio deste app – você verá o aumento na qualidade de vida e a diminuição do stress, dizem os desenvolvedores.

O app traz um programa gratuito, Take 10, com técnicas básicas de meditação para você aprender – e o tempo pode ser aumentado para até 60 minutos.

Você pode programar lembretes para seus horários de meditação e controlar todas as suas sessões e o tempo de cada uma delas, tudo pelo app.

Zoemob Localizador de Família (iOS, aqui, e Android, aqui, grátis) – O ZoeMob Family Locator é um serviço muito preciso para monitorar sua família usando a tecnologia de rastreamento por GPS. Você pode rastrear a localização de seus filhos no mapa 24 horas por dia.

Ele lhe dará tranquilidade quando você não estiver perto daqueles que você ama. Tudo que eles precisam é de um dispositivo iOS ou Android com o aplicativo instalado.

A partir de um dispositivo administrador, é possível saber as localizações de todos automaticamente, e receber alertas automatizados assim que, por exemplo, cada filho chegar ou sair da escola ou se afastar demais de um ponto definido por você no mapa.

E mais: por meio de um canal específico, o Family Safety, todos os membros da família podem enviar e receber mensagens de texto usando o Family Messenger, um canal exclusivo e privado.