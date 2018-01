O aplicativo brasileiro Baby Mimo chegou nesta manhã ao Android Market e à App Store. Um dos primeiros do tipo totalmente em português, e gratuito, o app é um “diário do bebê”, planejado para ficar sempre à mão no smartphone (iPhone ou celular Android) e auxiliar no registro de momentos especiais, engraçados, visitas ao médico, etc, desde a gestação até a idade escolar, por meio de notas e fotos.

Há espaço para textos, comentários e imagens para informações sobre a gravidez, peso e altura do bebê, e também para quando nascerem e caírem os primeiros dentinhos. Dá também para cadastrar mais de uma criança.

Para utilizar o app, é necessário conectá-lo à sua conta do Facebook. Depois, papais e mamães devem escolher entre manter os diários das crianças como particulares ou, opcionalmente, compartilhar as informações do bebê com familiares, amigos e outros usuários do app por meio da rede social. A ideia da desenvolvedora é criar uma “plataforma colaborativa” de conselhos e carinho às crianças.

O app foi criado pela empresa Johnson & Johnson e funciona no Android (requer no mínimo a versão 2.2 do sistema operacional) e no iOS (4.2 ou superior). Pode ser instalado no iPad, mas a primeira versão não está otimizada para uso no tablet da Apple.