Vários apps de Carnaval já estão disponíveis na App Store, para o sistema operacional iOS, da Apple. A maioria foi escrita para o iPhone e iPod Touch (podem ser usadas no iPad, mas não estão adaptadas para a tela maior). Para smartphones Android também tem. Confira algumas delas e divirta-se!

Carnaval (Desenvolvedor: GMK; preço: grátis; requer iOS 3.1.3 ou superior) – Esse app transforma seu iPhone em uma bateria de escola de samba. Basta chacoalhar o aparelho e curtir os sons de surdo, pandeiro, chocalho e agogô. Atualização: no dia 10/02, foi adicionado um pack extra de instrumentos no app, que pode ser comprado por R$ 0,99.

Pocket Samba (Desenvolvedor: Box3; preço: grátis; requer iOS 3.1.3 ou superior) – Dá pra tocar um samba com o som de três instrumentos típicos de boteco: caixinha de fósforo, agogô e garrafa de cerveja. É só batucar na tela.

Samba-enredo Carnaval 2012 (Desenvolvedor: Callbit.net; preço: R$ 0,99; requer o iOS 5 ou posterior) – Apresenta as letras dos sambas das 13 escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

Web Radio Axé Bahia (Desenvolvedor: Rádio Axé Bahia; preço: grátis; requer o iOS 3.1 ou superior) – 24 horas por dia, o app transmite músicas do estilo. Basta uma conexão 3G ou wi-fi. Também apresenta notícias sobre o gênero.

Blocos Carnaval Rio (Desenvolvedor: Felipe Cypriano; preço: grátis; requer iOS 4.0 ou superior) – O aplicativo permite acompanhar a programação deste ano dos blocos de rua do Rio e também os históricos de desfiles passados. Permite a consulta por bairros.

Guia Folia (Desenvolvedor: Neomob Entretenimento; preço: grátis; requer iOS 4.3 ou posterior) – Você pode criar roteiros de carnaval e micaretas com esse app, consultando a programação e informações detalhadas de seu bloco, trio elétrico e camarotes em várias cidades ; oferece um “guia de abadás”, onde dá para negociar o que você não irá usar ou comprar um de última hora.

Blocos do Rio (Desenvolvedor: Agência B5; preço: grátis; requer iOS 4.3 ou superior) – Apresenta tudo sobre os desfiles de blocos, com a agenda completa. Dá pra achar os locais por GPS.

Carnaval Recife 2012 (Desenvolvedor: Up to Date; preço: grátis; requer iOS 5.0 ou superior) – Toda a programação de blocos, ensaios, espetáculos espalhados pela cidade neste ano.

Carnaval TIM 2012 (Desenvolvedor: Conception; preço: grátis; requer iOS 4.0 ou posterior) – App completo, traz a programação das “folias” de Olinda/Recife, Rio, São Paulo e Salvador. Localiza as melhores festas por GPS. Esse é o único app pensado para a tela maior do iPad.

E tem samba para Android também!

Recebi a dica do Bruno Borges, desenvolvedor do Bloco Droid, que está no Android Market desde o ano passado. Pelo app, que é completo, dá para acompanhar nada menos do que 538 blocos para curtir neste Carnaval, como chegar a cada um deles via GPS e ser avisado perto dos desfiles. Requer Android 2.1 ou superior e é grátis.

(Post atualizado dia 10/02 às 22h)