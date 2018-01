O melhor browser alternativo para o iOS – para quem sente a falta de muitos recursos no navegador padrão, o velho Safari – é o Dolphin Browser. E ele acabou de ganhar uma nova versão para o iPad, a 5.0, que torna a navegação mais amigável no tablet da Apple.

Dependendo do seu aparelho da maçã, a versão do Dolphin é diferente. Para o iPad, a nova, que acabou de sair, se chama Dolphin HD e está disponível aqui. No iPhone e iPod Touch, instale esta versão, a 4.1. O Dolphin também faz muito sucesso no Android – está disponível aqui no Google Play.

Todas as versões são grátis.

Algumas das novidades da nova versão para o iPad são as seguintes:

– Agora o Dolphin salva senhas de redes sociais e sites em geral, poupando tempo na navegação

– O browser permite o envio de links por e-mail com um toque

– Foi implementada na versão de iOS o Dolphin Connect, sistema que permite sincronizar seus favoritos no navegador entre vários disposivitos (entre iPad e iPhone, ou até entre aparelhos iOS e Android)

– Um sistema melhorado de auto-sugestão de sites na barra de navegação

Há uma pilha de outros recursos interessantes, que continuam presentes. Confira alguns deles:

– A possibilidade de programar gestos de atalho para seus sites preferidos

– Speed Dial: visite seus sites preferidos com um só toque

– Possibilidade de navegação full screen

– Webzines: um recurso esperto que transforma seus sites e feeds preferidos em uma revista dentro do navegador.