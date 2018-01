Aplicativos para editar fotos no iPad, no iPhone e celulares e tablets Android existem aos milhares e valeriam um blog dedicado só a eles, tantas são as opções, grátis e pagas, para dar a suas fotografias os mais diferentes efeitos. É possível adicionar molduras, balões e objetos, mudar tamanhos e recortes, distorcer rostos com efeitos engraçados e dramáticos, fazer colagens e álbuns, alterar brilho, contraste, cores, colocar efeitos como embaçamento, rejuvenescimento, grafitar em muros virtuais, criar histórias em quadrinhos, pinturas, panoramas…

Hoje, falaremos de iOS (o sistema operacional dos produtos Apple). Certamente, um dos apps de maior sucesso para a plataforma é o Instagram, criado pelo brasileiro Mike Krieger e pelo norte-americano Kevin Systrom, que já ultrapassou a marca de 15 milhões de downloads na App Store e, segundo a promessa dos criadores, ganhará em breve sua versão para Android. Nada menos do que 700 mil fotos feitas com o app, que permite a edição simples das imagens com 16 tipos de filtros, são postadas diariamente nas redes sociais.

Estas são algumas outras opções de apps grátis, com recursos profissionais, para edição de fotografias no iOS, que nada ficam a dever a apps pagos (que logo apresentaremos também aqui no blog):

Photo Pad (desenvolvedor: Zagg; preço: grátis)

Uma das mais completas ferramentas de edição de imagem para iOS, é compatível com os iPads 1 e 2, iPhone a partir do modelo 3GS e iPod Touch (requer iOS 4.0 ou superior). Esse app foi criado pela Zagg, fabricante de capas para celulares, laptops, tablets, etc. O objetivo principal é customizar imagens para depois enviá-las à empresa para a criação das capas personalizadas. Mas o app é tão completo que vale instalar para usá-lo como editor de fotos. Ele permite: recortar, pintar (várias grossuras de lápis), apagar elementos indesejados, reduzir olhos vermelhos, rotacionar imagens, redimensionar, corrigir cores, saturação, brilho e contraste e aplicar efeitos. Nota 9. Só não leva 10 porque apenas permite salvar e enviar a imagem por e-mail. Faltaram as opções de postar em redes sociais.

PhotoShop Express (desenvolvedor: Adobe Inc.; preço: grátis)

A versão do famoso software para a plataforma iOS permite recursos de edição básicos (recorte, redimensionamento, etc), ajustes de cor, filtros, aplicação de efeitos e bordas. Para o iPhone, dá para comprar um pack de recursos, dentro do próprio app, que traz as funções de redução de ruído, temporizador e revisão automática da foto, diretamente na câmera. É bastante útil para quem tem conta no Photoshop.com, o que permite baixar e editar qualquer imagem no iPad ou iPhone. Requer o iOS 4.2 ou superior.

Effects HD (desenvolvedor: Ab2Labs; preço: grátis)

É um app pesado (43 Mb de tamanho), mas facílimo de usar. Uma vez escolhida a foto (dá para tirar na hora no iPhone e no iPad 2 ou escolher diretamente da galeria, no iPad, iPad 2 e iPhone), surgem miniaturas de 16 efeitos e 8 tipos de moldura na tela. É só escolher um ou mais efeitos e salvar a imagem. Ou então enviá-la diretamente por e-mail, Facebook, Flickr, Twitter ou Tumblr. Inconveniente: como muitos apps grátis, apresenta anúncios de vez em quando.

Photo FX HD (desenvolvedor: OnBeat Limited; preço: grátis)

É muito semelhante ao Effects, mas ao contrário dele tem apenas 4,2 Mb de tamanho. Também apresenta 16 tipos de efeitos de imagem (colorização, sépia, moldura, scratch, etc). Além de envio da imagem para redes sociais, no iPhone permite mandar por MMS. Não parece ser tão estável – trava de vez em quando no iPad.

Pic Collage (desenvolvedor: Cardinal Blue; preço: grátis)

Esse app é diversão na certa: tocando em qualquer lugar da tela, é só adicionar quantas fotos você quiser, direto da sua galeria, do Facebook, da internet (ou tirar uma fotografia na hora). Uma vez escolhidas as imagens, rotacione-as, aumente e diminua à vontade fazendo movimento de pinça com os dedos. Também dá pra adicionar texto, stickers ou modificar o fundo da tela. Terminada sua colagem, é só salvar ou enviar para redes sociais ou e-mail.

Photo Pen (desenvolvedor: Loupe Inc.; preço: grátis)

Esse app funciona como um caderno de anotações sobre uma imagem. Permite aplicar desenhos, textos e marcas diretamente na foto (só fica a dever porque tem apenas duas opções de canetas disponíveis). Um amigo usou (e aprovou) na seguinte situação: tirou uma foto de uma sala que queria mobiliar e fez as anotações das medidas necessárias na imagem. Funciona em qualquer aparelho iOS.

Color Effects (desenvolvedor: Daniel Cota; preço: grátis)

É compatível com iPhone e iPad e transforma imagens da sua galeria ou Facebook em fotos preto e branco. Arrastando o dedo sobre a imagem, as partes tocadas voltam a ter cor original. Com criatividade, dá para criar lindos efeitos. É possível aplicar zoom ou voltar para o preto e branco, ou à cor original, se errar em alguma parte.