Hoje a dica é para você que tem um dispositivo Apple (iPhone a partir do 5S e qualquer modelo de iPad – normal, Mini, Air, Pro), desde que ele rode o iOS 10 ou posterior: o Enlight Videoleap é um incrível editor de vídeos, simples e potente ao mesmo tempo.

O aplicativo, que serve bem tanto a amadores quando a profissionais, é gratuito para testar – mas o uso de alguns recursos depende de um pagamento ou uma assinatura (esta pode ser mensal ou anual, cobrada diretamente pelo iTunes).

Os preços partem de US$ 4,99 (pagamento único) até a assinatura anual, a salgadíssimos US$ 69,99. Mais detalhes aqui, no site da desenvolvedora. Este é um exemplo de aplicativo, no entanto, que vale o investimento, nem que seja o menor deles.

Há um interessante recurso no app chamado de “composição criativa”. Além das operações tradicionais, de colar clipes de vídeo pré-gravados em qualquer sentido (ou mesmo gravá-los por dentro do aplicativo), é possível misturar (sobrepor) filmes, para criar exposições duplas ou visuais diferenciados.

Mesmo as operações mais simples podem ser feitas e desfeitas com facilidade, como trocar a ordem de um ou mais fotogramas de certo vídeo, alterar sua ordem ou mesmo de trechos inteiros.

Uma seção específica traz uma enorme coleção de efeitos, máscaras, estilos de textos (legendas, com direito a emojis, sobras, cores e diferentes níveis de opacidade) e transições para a mesclagem dos clipes, que o app executa à perfeição.

A lista de ferramentas de última geração relaciona ainda:

– Animação de fotogramas.

– Composição em tela verde (chroma key).

– Ajuste clipes em um formato específico. Coloque clipes em telas em branco ou coloridas.

– Edição não destrutiva.

– Desfazer/refazer ilimitado.

– Linha do tempo intuitiva com zoom de precisão de um fotograma.

E entre as ferramentas de edição:

– Recorte, divida, duplique, vire, espelhe e transforme.

– Correção de cores: ajuste brilho, contraste, saturação e outros.

– Mais de 100 efeitos sonoros

– Controle o volume do áudio e aplique pré-ajustes de equalizador.

– Mude a proporção e ajuste clipes automaticamente.

– Personalize a cor de fundo.

O app traz ainda uma biblioteca completa de tutoriais de ajuda, com exemplos do uso de cada recurso – e todos os projetos são automaticamente salvos, para retomada posterior no próprio dispositivo ou em outros aparelhos.