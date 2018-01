A dica de app de hoje é para você, proprietário de um smartphone Android, e sobre um recurso pouco conhecido de um aplicativo, esse sim bastante popular. Pode ser até que você já tenha instalado aí o ES File Explorer. Se não tiver, vale instalá-lo para usar como gerenciador de múltiplas contas na nuvem.

O ES é gratuito e, como gerenciador de arquivos, é um dos melhores disponíveis no mercado – a única coisa chata são os anúncios que volta e meia aparecem e que podem ser removidos na versão Pro (a R$ 9,99). Além das operações mais comuns – seleção múltipla, recortar/copiar/colar, mover, criar, deletar, renomear, procurar, compartilhar, enviar, esconder, criar atalhos e favoritos – com suporte à memória interna ou cartão de memória do Android, e também remotamente (no computador conectado à rede), o suporte à nuvem acaba de ser melhorado na última versão.

Usá-lo desta maneira é bem interessante e evita que você tenha que instalar quatro ou cinco apps separados dos serviços em nuvem, poupando espaço no dispositivo e centralizando todas as operações com seus arquivos em um só lugar.

Para configurar, no ES File Explorer, basta encontrar a opção “nuvem”, abaixo do menu “rede”, à esquerda:

E configurar todas as contas que você usa (há suporte a Google Drive, Mega, Box, Dropbox, Onedrive, Mediafire e outros serviços menos conhecidos), no menu abaixo.

É só entrar com as informações de login e conceder as permissões necessárias:

A partir daí, o app vai passar não só a possibilitar as operações mais comuns com os arquivos dentro dos serviços (e também DE e PARA o smartphone), como também fornecerá informações completas sobre o uso de espaço em cada uma das plataformas:

Outros recursos

A lista de recursos do ES é extensa. Confira alguns deles:

Gerenciador de Aplicativos: Classifique, desinstale, faça backup e crie atalhos para seus aplicativos.

Gerenciador de Arquivos Remotos: Quando este recurso está ativado, você pode gerenciar arquivos no seu celular pelo computador.

Suporte embutido a ZIP e RAR: Permite comprimir e descomprimir arquivos ZIP, descompactar arquivos RAR e criar arquivos ZIP criptografados (AES 256 bit).

Visualizadores e players embutidos para vários tipos de arquivos: Incluindo fotos, música e vídeos; suporte a aplicativos de terceiros como Quick Office para maior produtividade.

Exibição de thumbnails: Para APKs e imagens.

Navegador de arquivos Bluetooth: Você pode copiar e colar arquivos entre dispositivos com função Bluetooth. O ES File Explorer (Gerenciador de Arquivos) suporta OBEX FTP para buscar dispositivos e transferir arquivos por bluetooth.

Limpador de Cache e Gerenciador de início automático: Delete arquivos desnecessários que ocupam espaço de armazenamento. O módulo Gerenciador de Tarefas é necessário para esta função.

Há ainda suporte a widgets para a exibição de diversos parâmetros de seu dispositivo, diretamente na tela inicial.