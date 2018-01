Todo brasileiro é, de certa maneira, técnico de futebol. E acha que entende ainda mais que o técnico do clube do coração sobre a escalação e a forma de jogar da equipe. Imagine, agora, poder transformar estes velhos chavões futebolísticos em realidade e decidir diretamente quem vai entar em campo pelo seu clube – sem qualquer interferência, nem do técnico. Pois já é possível – desde que você seja torcedor do Jacuipense, equipe da cidade de Riachão do Jacuípe (BA) e que disputa a primeira divisão do Campeonato Baiano.

Em uma iniciativa inédita, o clube resolver dividir as tarefas do treinador, Emerson Pereira, com os seus torcedores, por meio do aplicativo Total Choice (Android, grátis). Pelo app, são os torcedores que escolherão, por meio de votação, os 11 titulares que jogarão contra o Vitória, no Barradão, em Salvador, no dia 12 de outubro. A Pereira, caberá apenas treinar e dar padrão de jogo à equipe escolhida pela torcida, sem influir em quem entrará ou não em campo. Técnico e jogadores já toparam o inusitado desafio.

A estreia da equipe escolhida pela torcida será na terceira rodada da Copa Governador do Estado, competição realizada na Bahia desde 2009, que começa neste fim de semana e reúne equipes da primeira e segunda divisões do futebol baiano. Nos dois primeiros jogos, o treinador é que escalará a equipe, garante o presidente do clube, Felipe Salles Faria Carneiro. Depois, é a torcida que assume.

COMO FUNCIONA

O app traz a lista completa do elenco, atualmente formado por 28 atletas:

Para cada posição, há dois ou três escolhas possíveis. Clicando em cada jogador, aparece o perfil – e alguns até gravaram vídeos de apresentação para cativar os torcedores e procurar assegurar uma vaga na equipe:

Para participar da escolha, é necessário que você se cadastre como um “treinador virtual”. Antes de selecionar o atleta, o app também informa o esquema tático que Pereira pretende usar no jogo mais próximo daquela data (um 4-4-2, por exemplo), e é apresentada a lista dos jogadores. Os atletas machucados ou suspensos serão mostrados como indisponível pelo aplicativo.

A escolha deve ser finalizada em até um dia antes do jogo, para o treinador ter tempo de comandar ao menos um treino com a equipe escalada.

O técnico Pereira, ex-volante com passagens pelo Corinthians e pelo São Paulo, garante que vê a iniciativa com bons olhos. “Acho que será uma ajuda, os admiradores de futebol do país inteiro estarão dividindo suas ideias com a comissão técnica”, diz. “De certa forma estarei dividindo a responsabilidade com o torcedor, que é para quem mais interessa o resultado”.

PREMIAÇÃO

O aplicativo Total Choice, é iniciativa da HWT Promoções Esportivas, co-gestora da equipe baiana, e traz premiações para os “torcedores-treinadores” cadastrados. Para que esse cadastro seja feito, pelo app, é preciso informar o “clube do coração” – é possível entrar para a brincadeira mesmo que você não seja torcedor da equipe baiana, que garante não temer piadas, gozações ou invasões de adversários no sistema.

Cada pessoa que topar o desafio recebe pontuações para cada jogador que escalou e realmente entrou em campo, que são multiplicados por índices diferentes em caso de vitória, empate ou derrota. Se o jogador saiu de campo expulso, recebeu cartão amarelo ou foi substituído, há descontos percentuais. E, se seu escolhido marcar um gol, você ganhará um belo bônus.

Semanalmente, o técnico virtual que estiver na primeira posição ganhará uma camisa oficial do Jacuipense (em caso de empate, ganha quem registrou a equipe vencedora em primeiro lugar).

E o clube promete mais: se o time chegar à final, o torcedor que tiver acumulado o maior número de pontos, no decorrer do campeonato, será convidado para uma viagem com direito a um acompanhante, com despesas pagas, para assistir ao último jogo do Jacuipense. E ainda poderá acompanhar o time até o estádio.