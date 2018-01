Por Daniel Gonzales

danielgonzales@gmail.com

A Beija-Flor, tradicional escola de samba com sede no município de Nilópolis, região metropolitana do Rio, e que desfila no Grupo Especial do Rio de Janeiro, é a primeira agremiação brasileira a criar um aplicativo, disponível para os sistemas operacionais iOS (download aqui) e Android (neste link), para interagir com seus admiradores.

A escola de samba promete exibir na Marquês de Sapucaí, em um telão que estará presente em um de seus carros alegóricos, fotos de fãs que podem ser enviadas por meio do app.

Neste ano, a Beija-Flor fecha o domingo, primeiro dia de desfiles, levando para a avenida o enredo O Astro Iluminado da Comunicação Brasileira, em homenagem a José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, produtor de TV e publicitário.

Foi por causa do perfil multimídia de Boni que a escola de samba desenvolveu o aplicativo. Nele, basta acessar a seção ‘Mande um beijo para a Beija’ para enviar suas imagens. É possível também navegar por uma galeria das fotos mandadas pelos foliões.

O app possibilita ainda a consulta da lista de títulos da escola de samba, a história da agremiação e tem uma seção multimídia, onde os fãs podem ouvir o samba-enredo deste ano. Tem ainda uma seção onde interessados em desfilar podem contatar a Beija-Flor.

SÃO PAULO

Em São Paulo, foi a X-9 Paulistana, agremiação fundada em 1975, que investiu em seu app para o Carnaval de 2014. Denominado de Rádio X-9 Paulistana, o aplicativo está disponível para o iOS (neste link) e para o Android (neste link).

Além das músicas o app tem como principais atrações:

– Calendários de eventos da X-9 Paulistana, com datas e horários de ensaios

– Telefones de contato da escola de samba

– GPS integrado para levar você até a quadra da agremiação

– Mural de recados para interagir com componentes e simpatizantes da escola por meio de redes sociais.