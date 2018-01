Este sábado, dia 9, é o quinto dia da promoção do Grupo Estado em parceria com o iTunes, da Apple, que vem oferecendo músicas e aplicativos para a plataforma iOS de presente para você, leitor.

Você poderá baixar neste link da promoção, a partir de 0h deste sábado, três músicas de O Rappa, que fazem parte de um EP gravado ao vivo em Copacabana. São elas: “Lado B, Lado A”, “Minha Alma” e “Me Deixa”. O download ficará disponível por 24 horas.

O download do presente deve ser feito por meio do iTunes, com a utilização de uma conta brasileira da App Store, da Apple. Até 23h59 desta sexta, pelo link será possível baixar o jogo Need for Speed: Hot Pursuit para iOS, também de presente.

Acompanhe o blog, pois na véspera informaremos sempre qual o presente do dia seguinte. A promoção segue até o dia 11 de junho.