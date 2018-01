O craque santista Neymar ganhou seu próprio jogo para smartphones e tablets, que chega nesta sexta (6) à App Store (Apple, para iOS) e Google Play (Android): o Neymar Game.

No jogo – que tem como personagem principal, claro, o atacante do Santos Futebol Clube – você tem que controlar Neymar com precisão, fazendo o máximo possível de embaixadinhas.

O game é bastante realístico e traz imagens reais de Neymar. É possível movimentar a bola por cinco pontos no corpo do craque santista (cabeça, pés e coxas).

Há um botão correspondente a cada um deles, que se acende no momento em que o jogador deve clicar para executar a embaixadinha. O botão se acende em duas cores: a azul sinaliza o momento certo (mas não exato) da jogada; já a laranja representa o momento perfeito da embaixada.

Cada embaixada feita corretamente aumenta o valor dos pontos das seguintes. Se a jogada for feita com o botão na fase azul (a não perfeita), um multiplicador, que vai somando os pontos obtidos, se reinicia, e o jogador deverá praticar mais. Quanto mais e melhores embaixadas forem realizadas, mais difícil vai ficando o game. O app armazena estatísticas de quantas embaixadas e de quais nível de dificuldade o jogador conseguiu fazer.

José Ricardo Mannis, diretor de marketing da Insane Media, criadora do aplicativo, diz que o game é fácil o suficiente para ser operado até mesmo por crianças. “Estudamos as características que os fãs mais admiram em Neymar e pensamos em um aplicativo que fosse casual o suficiente para todos conseguirem jogar”, diz.