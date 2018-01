Vários apps de iOS recém-lançados foram parar no topo das listas dos campeões de download na loja App Store brasileira, da Apple, na semana passada (de 4 a 10 de novembro). O ranking é fornecido pela Apple e é divulgado com exclusividade pelo blog.

Entre os apps de iPhone pagos, o destaque ficou com Angry Birds Star Wars (US$ 0,99) – o novo capítulo do famoso game da Rovio, lançado há seis dias e que estreou no ranking dos apps pagos para iPhone em segundo lugar.

Entre as novidades do game, que traz 80 níveis, e novas “espécies” de pássaros, a possibilidade de destruir os “porquinhos imperiais” com sabres de luz e novos tipos de armas “Jedi”:

No ranking de apps free de iPhone, apareceu outro game com destaque, também em segundo lugar: Pinball Maniacs: Cartoon Pinball Adventure. O game é simples e tem belos gráficos, simulando um castelo com vários tipos de personagens.

IPAD

O primeiro lugar na lista dos apps gratuitos mais baixados para o iPad ficou com o app Document Manager Pro (que, agora, já voltou ao preço normal, de US$ 2,99).

Em segundo, ficou o app Crackle – Filmes Grátis, da Sony Pictures, que oferece acesso a filmes e séries da Columbia Pictures, Tri-Star, Screen Gems, e Sony Pictures Classics. Dá para assistir a tudo online, pelo próprio app, e melhor, sem pagar nada! Vale a pena instalá-lo:

LISTAS

Confira as listas completas de apps pagos e gratuitos para o iPhone e para o iPad: