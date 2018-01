Exclusivo: confira os rankings dos aplicativos de iOS para iPhone e iPad, gratuitos e pagos, mais baixados na semana passada (de 14 a 20 de outubro) na App Store brasileira. A Apple fornece as listas com exclusividade no Brasil para o blog.

Nas listas dos apps grátis mais baixados para iPhone e iPad surgiu com destaque o Caricature Me. O app é capaz de converter qualquer imagem de sua galeria em uma caricatura, em menos de um minuto – também dá para tirar a foto na hora.

O app detecta a face automaticamente ou manualmente- a localização dos olhos e da boca – e faz o desenho. Há cinco opções de estilo de distorção, três tipos de desenho e ses de moldura.

Depois, é só salvar para guardar, enviar por e-mail ou postar em redes sociais.

Confira:

As listas completas dos apps mais baixados são as seguintes:

APPS PAGOS PARA IPHONE

APPS GRÁTIS PARA IPHONE

APPS PAGOS PARA IPAD

APPS GRÁTIS PARA IPAD