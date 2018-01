O game Asplhalt 7: Heat (US$ 0,99), que foi oferecido gratuitamente na semana passada, alcançou o topo da lista dos aplicativos mais baixados para iPhone e iPad na App Store brasileira. Os dados são da Apple, que repassa ao blog, com exclusividade, as listas dos apps mais baixados da semana anterior.

No game de corrida HD o jogador pode escolher entre mais de 60 carros de marcas famosas (Ferrari, Lamborghini, Aston Martin) e correr em 15 pistas ao redor do mundo, incluindo Hawai, Paris, Londres, Miami e Rio de Janeiro. As ligas e campeonatos, combinados com as pistas, permitem a disputa de mais de 150 corridas diferentes. Um game que, mesmo a US$ 0,99, vale a pena ter.

Confira as listas completas dos apps para iPhone e iPad, gratuitos e pagos, mais baixados na semana de 17 a 23 de novembro: