Aplicativos de Facebook para iOS e Android existem muitos, inclusive os oficiais da própria rede social, que nesta sexta-feira fez seu IPO (oferta pública de ações) nas bolsas de valores norte-americanas. Todos os apps evitam o trabalho de ter que acessar o Facebook via browser em smartphones e tablets, o que também é possível, porém mais trabalhoso.

Infelizmente, os apps oficiais do Face para os sistemas operacionais móveis da Apple (aqui) e do Google (aqui) ficam devendo – e isso é meio que um consenso entre os donos dos aparelhos – e ainda mostram que têm que evoluir muito. Reclamações de que são lentos, pesados ou travam pipocam nos comentários de usuários, tanto na App Store quanto no Google Play.

Para celulares Android, a última versão do app, lançada em 13 de maio, está bem mais rápida e estável do que as anteriores, embora não todo o tempo: ainda há travamentos e lentidão pontuais e o chat desconecta do nada de vez em quando, especialmente usando 3G. No geral, nota 8.

Já nos tablets da plataforma do robozinho verde, a coisa é bem pior. O app fica muito, mas muito feio. Parece ser uma adaptação meio esquisita do site mascarada na forma de um aplicativo – funciona todo esticado e sem fazer uso do espaço na tela maior. Também é bem lento. Aí o app leva nota 4, e olhe lá.

O velho problema de fragmentação da plataforma Android, com dezenas e dezenas de tipos de aparelhos e várias versões do sistema operacional, ainda causa outros problemas. Em alguns celulares e tablets, o app oficial do Face funciona 100%; em outros, é travamento atrás de travamento. As atualizações do app lançadas pelo Facebook de tempos em tempos, às vezes, só pioram o que funcionava bem em certos casos. E melhoram muito a performance em outros casos. Só testando em seu aparelho para ver se o app atende ou não às expectativas.

iOS

No iPhone e no iPad, o app oficial do Facebook também dá uns escorregões. No iPad, o app não permite compartilhamento de posts (nem no iPhone). No iPhone (e também no tablet da Apple), é impossível postar algo mencionando alguém – a opção não existe (alguns usuários relatam que é possível, desde que se acrescente um ‘@’ em frente do nome).

O Face oficial do iOS ainda parece funcionar pior para a maioria do que o de Android – é só olhar as reclamações de lentidão e travamentos e a consequente nota baixa na App Store. Para mim, tudo funciona na maioria das vezes, embora no iPad e no iPhone o aplicativo apresente um problema irritante – fecha do nada. nota 7.

ALTERNATIVAS

Existem vários apps não oficiais do Facebook para quem não se dá bem com os oficiais.

Para o iPad, destaco o MyPad (versão gratuita aqui). É rápido, funciona bem e raramente trava. Tem boa integração com álbuns de fotos dos amigos, aniversários, possibilita o acesso a jogos, suporta navegação por gestos, o upload e download de fotos (o que o app oficial não faz), entre outros recursos. O chat funciona bem e dá até para deixar mesnsagens offline para os amigos.

Interessante também para o tablet da Apple é o Ace for Facebook (grátis). O app parece ser bastante estável e apresenta um belíssimo visual. Permite chat, upload de fotos em lotes, check-in em lugares, entre uma lista de dezenas de características interessantes. Confira:

Para o iPad, confira também o Quickly (que possibilita chat em vídeo HD), o Fera for Facebook e o Venus. Os dois últimos apps têm como atração o visual – o Venus permite inclusive o uso de temas coloridos para dar uma cara nova à sua timeline.

No iPhone, uma alternativa mais leve, embora sem tantos recursos, é o Seesmic (grátis). Trata-se de um app que centraliza o acompanhamento de várias redes sociais e possibilita ao usuário seguir sua timeline – pela leveza, com menos travamentos do que o app oficial. Também disponível para Android, aqui.

Para o Android, a dica é o FriendCaster (grátis). Trava às vezes, mas especialmente em tablets, a aparência é bem melhor do que o app oficial. Possibilita o uso de temas e apresenta fotos dos amigos em alta resolução direto na sua timeline, inclusive nos smartphones. As notificações, integradas à barra superior do Android, funcionam de maneira eficiente. A grande falha é que não possibilita o acesso aos álbuns dos amigos. Existe uma versão paga do app, por R$ 9,97, cara demais, que tem algumas funcionalidades extras (não vale a pena). O FriendCaster também está disponível para iOS (iPhone e iPad) – download aqui.

O Fast for Facebook (grátis) também é uma boa alternativa para smartphones Android. Esse app para acompanhar a rede social promete isso que traz no nome – velocidade. Fiz alguns testes com ele e realmente pareceu mais ágil do que o app oficial. Achei apenas um pouco confuso de usar – os ícones de ação no topo e no pé do app não são muito claros. Download aqui.

O Facebook Messenger (tem para Android e para iOS) é para quem gosta de bater papo no chat da rede social. É um pequeno app, bem leve, que cumpre o que promete: concentrar as conversas em um só lugar. Permite conversas em grupo e envio de fotos. É gratuito.

Como não faz muito sentido ter diversos aplicativos de Facebook instalados ao mesmo tempo, conto com seus comentários sobre a sua experiência tanto nos apps que citamos aqui quanto nos vários outros disponíveis para iOS e Android.