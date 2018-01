O Facebook anunciou que vai lançar a sua própria loja de aplicativos, que poderá ser acessada diretamente no app da rede social nas plataformas iOS e Android. Ainda não instalou o Facebook no seu aparelho? Pegue aqui para iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) e aqui para Android (smartphones e tablets do robô).

O Facebook App Center vai possibilitar aos donos de smartphones e tablets que rodam os sistemas da Apple e do Google descobrirem e fazerem o download de outros apps, gratuitos e pagos, que fazem uso da rede social para compartilhar dados como fotos, vídeos, notícias, pontos e informações de interesse, etc. A nova loja já está em fase de testes e deve ser liberada aos 900 milhões de usuários diários da rede nas próximas semanas.

Há dois focos: aplicativos que podem ser baixados e instalados nos próprios dispositivos móveis e também os que funcionam dentro do próprio Facebook, pela web. Alguns exemplos: Draw Something, Pinterest, Spotify, Battle Pirates, Viddy e Bubble Witch Saga.

Para os apps que podem ser instalados nos aparelhos, a loja do Facebook irá direcionar o usuário para o download correspondente, seja na App Store da Apple (iOS) ou no Google Play, do Android.

Os apps ficarão separados em seções e poderão ser votados pelos donos dos aparelhos. Em seu blog oficial, o Facebook já convida os desenvolvedores a adequarem seus aplicativos para as novas lojas.