Gosta de tirar fotos com seu smartphone? Capricha nos efeitos, enquadramentos, cenas? E que tal ganhar dinheiro com suas imagens? Pois essa é a ideia de um app gratuito que acaba de chegar para Android (download aqui), e acaba de ser atualizado para o iOS (download aqui), o Foap. Ele funciona como um intermediador do conteúdo produzido por você até os interessados na compra de suas imagens, seja para fins de publicidade, divulgação de materiais, postagens em redes sociais, etc.

O preço de venda das imagens é fixo: US$ 10. Se uma imagem sua for comercializada, metade fica para você (a outra fica para o Foap).

O que fotografar? Um determinado tipo de comida; um campo florido; uma paisagem com o pôr-do-sol; um lugar famoso; o trânsito em uma grande cidade; uma cena de um casal feliz em um parque – são todos exemplos do que pode interessar possíveis compradores. Sua imaginação é que manda.

Pelo aplicativo, o usuário seleciona e faz o upload das imagens que quer colocar à venda no Foap Market, com tags para que o conteúdo da foto seja encontrado em buscas de potenciais compradores. A qualidade das imagens é revisada pela comunidade Foap, que aprova as imagens que estarão à venda, após um período de votação – é necessário obter pelo menos uma nota 2,5 de 5 para que a foto seja aprovada.

O acesso, então, é liberado a interessados de todo o mundo. Veja, no exemplo abaixo, uma busca por ‘laughing’ (gargalhada) com as imagens retornadas pelo app:

Caso a imagem seja vendida, o pagamento é feito via PayPal.

O CEO e co-fundador do Foap, David Los, diz que agências de publicidade, por exemplo, além do setor do turismo e estabelecimentos comerciais fazem parte do portfólio de compradores da plataforma. “Viemos da indústria do turismo. Estávamos cansados de ver sempre o mesmo tipo de fotos nos comerciais e material publicitário, diz. “Com os smartphones de hoje em dia, o interesse em fotografia está explodindo e as pessoas estão tirando fotos incríveis. Estamos oferecendo a essas pessoas uma oportunidade de participar da nossa comunidade social, onde elas podem entrar em contato com outros fotógrafos e empresas famosas e ganhar um dinheiro extra”.

MARCAS

O Foap ainda disponibiliza uma área acessada por marcas famosas, chamada de Foap Missons.

Neste setor, marcas – já participaram a Sony Entretainment Network e a fabricante de material esportivo Puma – propõem “missões” à comunidade, pedindo fotos com temas específicos. A melhor imagem de cada tema é recompensada com um prêmio em dinheiro.

A Sony, por exemplo, pediu imagens sobre o tema “Um momento musical” (confira como foi aqui) e obteve 1.180 imagens. A melhor ganhou US$ 1.500 e as demais foram licenciadas por US$ 10, ficando à disposição da marca para campanhas publicitárias, redes sociais, materiais de divulgação, etc.