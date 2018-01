Céu escuro. Chuvas. Trovoadas. Trânsito caótico e sinal de alagamentos em São Paulo. Se você faz trajetos longos, é sempre bom saber onde estão as vias cheias d’água, para evitar ser surpreendido. Faça isso de qualquer lugar, direto no iPhone ou em seu celular Android, até mesmo de dentro do carro, via 3G, com o app Alaga SP.

Tem para iOS aqui e para Android aqui. Na chuva desta quinta-feira (12), o aplicativo registrou com precisão os 33 pontos de alagamento informados pela Prefeitura de São Paulo.

O app, que existe desde o ano passado, acabou de ser atualizado para a versão 2.2.1 (no iOS) e ficou mais rápido e estável. No Android, ganhou comentários bastante positivos no Google Play.

Simples e eficiente, o aplicativo é um agregador de informações, direto dos bancos de dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Ele lista todas as vias alagadas, por região da cidade e Marginais do Tietê e do Pinheiros, e também permite a separação por bairros:

Todas as vias alagadas registram ainda, se o alagamento já tiver acabado, a hora da ocorrência, e ainda trazem pontos de referência para você saber exatamente onde o trânsito anda complicado.

Um app brasileiro, leve, que vale a pena ter à mão a qualquer momento. Para os dispositivos Apple, requer o iOS 4.3 ou superior. No caso do Android, a versão 2.1 ou superior.