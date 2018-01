O presente deste domingo do Grupo Estado e do iTunes, da Apple, para você, é o jogo EPOCH para iOS (iPhone, iPad e iPod Touch). O download estará disponível neste link a partir de 0h deste domingo, por 24 horas. Aproveite!

A promoção vem oferecendo apps e músicas de presente. Neste sábado, foram três músicas de um EP de O Rappa, que ainda podem ser baixadas até perto da meia-noite.

O EPOCH é, segundo a desenvolvedora, a australiana Uppercut Games, um jogo de “combate de robôs pós-apocalíptico”. Veja um trailer do game aqui.

Confira a descrição do game:

DESVENDE O MISTÉRIO: siga os ecos de uma civilização perdida num mundo pós-apocalíptico visualmente impressionante onde apenas os robôs sobrevivem para travar uma guerra interminável. Lute para alcançar o seu objetivo e juntar todos os fragmentos para de descobrir o que aconteceu quando o mundo antigo acabou. Seria o nascer de uma nova era? E como você fará para encontrar a pessoa que originalmente deveria proteger?

COREOGRAFE A AÇÃO: Controle o personagem com movimentos de toque intuitivos. Tome rapidamente decisões táticas, proteja-se, selecione alvos, desvie do fogo inimigo, utilize capacidades especiais e tome medidas de contra-ataque.

DESTRUA, SALVE E APERFEIÇOE: Lute contra ondas crescentes de robôs em combates estilo arena e se equipe com peças retiradas de inimigos abatidos! Configure o seu robô com dezenas de armas, escudos, aumentos de potência e contadores.

JOGABILIDADE ENVOLVENTE: Lute em múltiplos locais numa cidade vasta e saqueada e reúna fragmentos do passado com registos de diversos personagens, cada uma com a sua própria versão dos acontecimentos apocalípticos que destruíram uma civilização que já foi motivo de orgulho.

EFEITOS VISUAIS IMPRESSIONANTES: Utilize as capacidades visuais melhoradas do iPhone 4S e do novo iPad com gráficos de alta resolução criados pelo Unreal Engine, o mesmo motor utilizado para criar os efeitos visuais incríveis de Infinity Blade.