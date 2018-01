O game Shark Dash, da Gameloft, é o seu presente de hoje, dia 6 de janeiro, no último dia da promoção 12 Dias de Presentes, da loja iTunes, com a parceria do ‘Estado’. Faça o download neste link da App Store e divirta-se.



O jogo é do tipo “viciante” e une as leis da física com belos gráficos. Os personagens são simpáticos brinquedos de borracha e o game se passa em várias banheiras ao redor do mundo, em 96 níveis distribuídos por quatro ambientes diferentes. Confira:

O GAME

Tuba e sua gangue de tubarões de brinquedo viviam alegremente na banheira. Até que um bando de patos chegou para arruinar o seu mundo perfeito. Esses patos feitos de borracha barata ficaram meio doidões por causa dos químicos do seu material e agora estão querendo brigar com os tubarões! Quando os patos sequestram Sally, a namorada de Tuba, os tubarões resolvem revidar! Embarque nessa incrível jornada através de banheiras ao redor do mundo, salve Sally e livre-se destes patos!

O game requer o iOS 4.0 ou posterior e é compatível com iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (3ª geração), iPod touch (4ª geração), iPod touch (5ª geração) e iPad (todas as gerações).