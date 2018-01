Duas músicas e um vídeo do astro espanhol Alejandro Sanz de presente para você – é só hoje, 30 de dezembro, na promoção 12 dias de presentes da loja iTunes, da Apple, que tem a parceria do ‘Estado’.

Aproveite: o download está disponível neste link por apenas 24 horas. A promoção que dará apps, vídeos, livros e músicas, um presente por dia, vai até 6 de janeiro.

Os presentes de hoje são do single No Me Compares – Christmas Special EP.

São duas versões da faixa-título do single: No Me Compares (acústico) e outra com a participação de Ivete Sangalo e em português, chamada Não Me Compares. O vídeo é da canção Se Vende.

Amanhã tem mais presente. Volte ao blog e confira qual será.