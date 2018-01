Dois vídeos e uma música do grupo inglês de indie pop The XX são oferecidas a você hoje na promoção 12 Dias de Presentes, da loja iTunes, da Apple, e que tem o apoio do ‘Estado’.

Até o dia 6 de janeiro, você ganhará de presente uma seleção de músicas, apps e videoclipes – todos os itens da promoção estarão disponíveis para baixar durante apenas 24 horas e são para o sistema operacional iOS, da Apple. Faça o download do presente de hoje neste link.

As três faixas são do novo single, the xxmas EP: Sunset, Angels e Chained. A primeira faixa, Sunset, é um remix exclusivo feito para o iTunes do álbum anterior do grupo, Co-exist.

Amanhã, mais um presente para você. Não perca.