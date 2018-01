O Google lançou hoje a versão beta do navegador Google Chrome para o seu próprio sistema operacional, o Android. O ‘Link’ noticiou em primeira mão. Mas, por enquanto, a versão móvel do premiado browser está disponível apenas para dispositivos Android que rodam a versão 4.0 do sistema operacional (Ice Cream Sandwich).

Caso seu smartphone ou tablet ainda não esteja atualizado – são poucos os Androids que já receberam o Ice Cream Sandwich oficialmente no Brasil – vale muito dar uma olhada no Dolphin Browser HD, o melhor navegador para o sistema operacional disponível até agora. O Dolphin funciona no Android 2.1 (Eclair), 2.2 (Froyo), 2.3 (Gingerbread) e 3.0 (Honeycomb).

Segundo o Google, o novo Chrome para Android segue o padrão de sua versão para desktop: é focado na simplicidade e velocidade. Ele também tem ferramentas de sincronização e personalização, que permite que a experiência de navegação seja a mesma em diferentes aparelhos.

Em poucas horas, o app já ganhou centenas de avaliações positivas no Android Market brasileiro.