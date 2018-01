O primeiro aplicativo para Windows Phone que permite o upload oficial de fotos para o Instagram já está disponível – é o Hipstamatic Oggl (gratuito, download aqui). Ele requer, no mínimo, o Windows Phone 8. O app chega ao OS móvel da Microsoft após uma “carreira” de sucesso no iOS.

O app traz uma série de filtros e recursos interessantes – incluindo cinco “modos de cena” pré-programados (para imagens de paisagens, comida, retratos, noturnas e pôr-do-sol) e também faz o compartilhamento de suas imagens em outras redes sociais, como o Twitter e o Facebook. Vale a pena baixá-lo, já que o Instagram vem bloqueando e deletando imagens postadas via apps ‘não oficiais’ da plataforma WP, como o Instance.

Leva um tempinho para se acostumar com o app, mas operá-lo é simples. A tela principal apresenta uma fileira de cinco ícones, acima, com os modos de cena:

Abaixo, dá para acessar sua biblioteca, no ícone da moldura, à esquerda, e acessar o modo de compartilhamento, no ícone do mundo, à direita. O botão central dispara a foto. Os ícones mais abaixo permitem ajustes da imagem, flash e troca de câmera traseira pela frontal.

O app permite uma rápida visualização dos filtros diretamente sob a imagem gerada pela câmera em tempo real. É possível escolher entre várias combinações de efeitos e lentes. Confira um exemplo:

O aplicativo permite a criação de perfis, pelos quais você pode seguir ou ser seguido por outros usuários, para postar suas fotos na rede própria do app, chamada Oggl.

Ou, caso deseje, dá para compartilhar fotos no Instagram, Twitter e Facebook. O compartilhamento é feito via sua biblioteca, clicando-se em um ícone que fica à direita em cada foto e permite selecionar onde você quer postar suas imagens, após entrar com suas contas e senhas em outra área do app: