Até amanhã, dia 6 de janeiro, a loja iTunes, da Apple, irá oferecer de presente uma seleção de músicas, apps e videoclipes – todos os itens estarão disponíveis para baixar durante apenas 24 horas, para o sistema operacional iOS, da Apple. A promoção tem a parceria do ‘Estado’.

Hoje, dia 5, penúltimo dia da promoção 12 Dias de Presentes, ganhe o videoclipe da música Little Things, do álbum Take me Home, da banda inglesa One Direction. Baixe neste link na App Store e divirta-se.

Amanhã tem o último presente. Volte e confira qual será.