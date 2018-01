Lembra do ICQ? Aquele famoso mensageiro instantâneo que virou febre em fins dos anos 1990 com aquele inconfundível som de nova mensagem (‘oh ow’)? Ele vai reaparecer em grande estilo, agora no iPad, anunciou a desenvolvedora, ICQ LLC. O app para o tablet da Apple ainda não está disponível – deve sair nos próximos dias – mas já tem para o iPhone e iPod Touch. Pegue aqui na iTunes Store.

Neste mês, o ICQ ainda ganhou nova versão para Android e atualizações para Windows Phone, Symbian e até para o Bada OS. Todas as versões são gratuitas.

O mensageiro, na realidade, nunca deixou de existir e continua sendo um sucesso fora do país, especialmente na Rússia – hoje, o ICQ é comandado por uma empresa russa, Mail.ru, mas mantém uma equipe independente, em Israel, país onde o aplicativo original para Windows foi lançado em 1996 pela empresa Mirabilis.

A meta agora é reconquistar o espaço mundialmente (inclusive por aqui), depois da adaptapção aos novos tempos com o suporte ‘multiplataforma’.

Mas por que alguém voltaria ou passaria a usar o ICQ? Bom, o app tem, agora, suporte para bate-papo com amigos no Facebook e GoogleTalk; pode ser configurado para receber atualizações de seus amigos no Facebook, Twitter, YouTube e Flickr; tem suporte a mensagens push em dispositivos iOS; você pode ler ou compor mensagens estando offline; é possível compartilhar sua localização com os amigos. E – segundo o ICQ – é mais estável e rápido que o principal concorrente, o MSN da Microsoft.

O ICQ tem hoje cerca de 42 milhões de usuários no mundo.

Na nova versão do app, é possível fazer login com o seu número do telefone, caso você não se lembre do seu ‘número’ do ICQ (sim, sua identificação é o número, também chamado de UIN, sigla de Unique Identity Number).

Ficou nostálgico? Se você curte apps ‘vintage’ no iPhone e iPad, veja esse post com algumas sugestões.