A espera de quem tem Windows Phone terminou: o Instagram, a rede social de imagens mais popular do mundo, finalmente, desembarcou hoje na plataforma. Faça o download do app aqui.

Os mais de 150 milhões de usuários da rede social ganham, assim, oficialmente, a companhia de proprietários de aparelhos que rodam o sistema operacional da Microsoft. “Nossa equipe trabalhou duro para fazer com que milhões de donos de Windows Phones possam capturar e compartilhar seus momentos”, informou o Instagram na nota oficial de lançamento. O Instagram é de propriedade do Facebook.

A versão liberada na loja de apps do Windows Phone é a 0.1.0.0, e é beta (o que significa que não é a final e ainda pode conter bugs e pequenos problemas). O Instagram requer no mínimo o Windows Phone 8 (não funciona, portanto, nas versões 7.8, 7.5, 7 e anteriores).

No Windows Phone, por enquanto ainda não há a possibilidade de upload de vídeos, apenas fotografias.

O blog testou o novo app no Nokia Lumia 925. Mesmo com a ressalva de ser um beta, o Instagram funcionou perfeitamente.

A busca continua a ser feita por pessoas ou hashtags:

As funcionalidades de edição são as mesmas das versões de iOS e Android, com o estilo do Windows Phone.

Publicar a foto também não muda. Confira:

Uma das novidades é a possibilidade de apresentar notificações no bloco dinâmico (live tile) do aplicativo, que pode ser fixado na tela inicial de seu Windows Phone.

Há uma configuração exclusiva para isso. Confira: