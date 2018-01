Adicione com apenas um toque, ao calendário do seu iPhone, iPad ou iPod Touch, todos os feriados nacionais e estaduais até 2014, sem nenhum trabalho. O app Feriados do Brasil faz isso por você. Custa US$ 0,99 na App Store.

O Feriados é compatível com o app Calendário original dos dispositivos iOS e também pode adicionar as datas a qualquer outro aplicativo de agenda para aparelhos Apple, como o miCal, Easy Calendar, Week Calendar, etc.

Se você usa vários calendários, dá ainda para escolher em qual deles serão acrescentados os feriados: no de casa, do trabalho, etc. Dá ainda para adicionar um calendário em separado, caso você não queira misturar com nada que já está em seu aparelho.

Entre as opções de datas disponíveis há:

– Feriados brasileiros.

– Datas como Dia das Mães, dos Pais, dos Namorados, etc

– Feriados separados por estado do País

– Datas religiosas (cristãs, judaicas, hindus, islâmicas, budistas, etc).