A dica desta semana é para você que utiliza um iPhone ou iPad, em especial as versões com menor capacidade de armazenamento. O blog mostra uma dupla de aplicativos chamada de ‘Direct Shot’, que trazem uma ideia bastante útil e interessante: os apps são capazes de enviar as imagens captadas pela câmera de seu dispositivo (fotos e vídeos) diretamente para a nuvem, pulando o armazenamento interno.

Um dos apps é o Direct Shot para Dropbox (grátis) e o outro é o Direct Shot para iCloud (que custa US$ 0,99).

Os nomes são auto-explicativos: o primeiro app trabalha com contas da plataforma de armazenamento (seja a conta do tipo gratuito ou pro), enquanto o segundo é capaz de salvar sua imagens em uma localização customizada, no serviço de nuvem da própria Apple (também opera com contas gratuitas e pagas).

Funcionam tanto em wi-fi quanto em conexões 3G/4G e são capazes de rodar em background. E mais: processo de criação e seleção de pastas dentro dos serviços de nuvem pode ser feito no próprio aplicativo.

Embora o desenvolvedor apresente os apps como voltados a “todos que querem usar as câmeras de seus dispositivos iOS como arquivo ou unidade organizacional”, as sugestões de uso são inúmeras. Basicamente, os apl icativos são filtros para tudo o que você não quer/não precisa “atulhando” sua galeria (camera roll).

Numa viagem, por exemplo, para não correr o risco de lotar a memória interna com imagens, basta configurar o aplicativo escolhido para mandar toda a sua mídia para a nuvem, automaticamente. Há ainda o adicional de segurança – no caso de perda, roubo ou inutilização do aparelho, estará tudo salvo e acessível de maneira fácil.

Outras possibilidades de uso, lembrando que também é possível compartilhar facilmente qualquer conteúdo salvo:

• Designers e developers – podem fotografar e salvar esboços, post-it, quadros brancos, revistas, etc

• Professores e estudantes – dá para salvar atribuições, notas, quadros brancos, elementos de projetos

• Viajantes de negócios – podem fotografar receitas, despesas, informações de aluguel de automóveis, endereços

• Fotógrafos e profissionais de vídeo – é possível salvar layouts, locais, testes de iluminação

• Profissionais liberais – podem armazenar recibos, fichas, receitas, referências de equipamentos, etc

Os apps não têm versões em português, mas são bastante intuitivos de entender e usar. Confira: