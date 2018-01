Atingida a marca de 25.000.000.000 (isso mesmo, 25 bilhões) de downloads na App Store, desde a criação da loja virtual de apps em 7 de julho de 2008, na ocasião do lançamento do iPhone 3G, a Apple divulgou no fim de semana a lista dos apps de iOS mais baixados de todos os tempos – gratuitos e pagos.

As listas são as seguintes:

App Store brasileira – apps gratuitos

Facebook Skype Windows Live Messenger Viber Instagram Twitter Google Translate Google Earth Find my iPhone Facebook Messenger

App Store brasileira – apps pagos

WhatsApp Messenger Pinguim Fugitivo iRadar Brasil Camera+ Minhas Despesas Televisão ao Vivo Veja Comer & Beber iBeer Palavras Cruzadas Hellkid

E também saíram várias listas de apps pagos e gratuitos da App Store norte-americana, para iPhone e iPad (nem todos disponíveis no Brasil). Seguem as listas de apps free dos EUA:

Para iPhone



Facebook Pandora Radio Word With Friends Free Skype The Weather Channel Google Search Google Earth Angry Birds Free Shazam Netflix

Para iPad

Angry Birds HD Free The Weather Channel for iPad Netflix Skype HD Kindle ABC Player Pandora Radio CNN for iPad Words With Friends HD Free Google Earth

Concurso

Há uma grande expectativa, agora, em saber quem de fato foi a pessoa que fez o download de número 25 bilhões, realizado no último sábado (3/3), após uma campanha lançada pela Apple. O sortudo ou sortuda vai ganhar um vale de US$ 10.000 na App Store para gastar como quiser.

Segundo informações de sites europeus, teria sido um chinês, Chunli Fu, residente em Qingdao, o autor do download premiado. A Apple promete divulgar o vencedor oficialmente em breve, neste link.