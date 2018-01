“Esteja sempre um passo à frente dela e evite brigas” e “compre flores e chocolares nos dias certos”. Com estes apelos, está disponível na App Store, da Apple, para equipamentos iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) o app brasileiro Alerta de TPM.

O propósito é avisar os namorados, noivos e maridos – e, por que não colegas de trabalho – sobre os dias da irritabilidade e ansiedade que marcam, em maior ou menor nível, o período da chamada Tensão Pré-Menstrual.

O app é simples – basta inserir a data de inicio do ciclo menstrual que ele se encarrega dos cálculos do período da TPM e também do envio de alertas diários quando ele chegar.

Um termômetro colorido, no centro, mostra uma escala de “perigo” – “A vida é bela” (cor azul, quando ainda faltam 20 dias), “tá tranquilo”, “está próximo” e “está na TPM” (cor vermelha, a fase de maior “risco”).

Na versão básica, gratuita, é possível cadastrar uma mulher; pagando US$ 0,99, pode-se remover os anúncios e cadastrar várias mulheres.

