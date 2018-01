A dica de hoje é para tornar o uso do seu iPhone/iPod Touch mais fácil e rápido: o app Launch Center. Não é grátis – custa US$ 0,99 – mas é muito interessante. O aplicativo permite a você programar qual(is) a(s) ação(ões) que você mais precisa/executa no seu aparelho, que passam a ser acessíveis com apenas um toque.

O app é assim:

Usa muito o Instagram para tirar fotos? Adicione um atalho dentro do app direto para a câmera do Instagram, e ela passa a ser acessível com um só toque, sem sequer ser necessário ABRIR o Instagram. Tuíta muito para uma determinada pessoa? Crie no Launch Center um caminho para tuitar direto para a pessoa em questão, sem precisar abrir o app do Twitter. Comunica-se por SMS bastante com alguém em particular? Crie um atalho direto. Ou para uma página do Facebook. Ou para alguém a quem você liga muito… são centenas de tipos de uso possíveis.

Uma das grandes sacadas do Launch Center é exatamente essa – ele suporta o acesso a vários outros apps. A lista completa está aqui. Se você usa um determinado app de tarefas que o Launch Center suporta, por exemplo, pode fazer um atalho para criar uma nova tarefa SEM precisar abrir o app da tarefa.

Acostumando-se com o uso, fica muito mais fácil realizar as ações mais cotidianas em seu iPhone.

Uma das sugestões dos próprios desenvolvedores é deixar o ícone do Launch Center no dock inferior do iPhone, para facilitar ainda mais o uso, desta maneira:

Se testar e gostar, deixe sua opinião. Se não gostar, fale também. Conhece outros apps interessantes? Conte para a gente!