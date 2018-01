Por Daniel Gonzales

As telas de tablets e smartphones já se consolidaram como boas opções de plataformas para a leitura de quadrinhos. As plataformas iOS, Android e Windows Phone têm vários apps para ter suas histórias preferidas sempre à mão – e existe até mesmo um que possibilita a criação de suas próprias HQs.

Aproveite que hoje é o Dia Nacional dos Quadrinhos, quando se completam 145 anos da publicação da primeira história em quadrinhos brasileira – As aventuras de Nhô Quim, que saiu em 1869 na revista Vida Fluminense, com ilustrações de Ângelo Agostini – para instalar e se divertir com os apps.

Muitos personagens, como Charlie Brown e Peanuts, Calvin e Hobbes, Vingadores, Homem-Aranha, Dilbert, Capitão América, Garfield, etc, além de editoras como Marvel e DC, têm seus próprios aplicativos.

Confira, abaixo, algumas sugestões:

Comics (iOS, aqui e Android, aqui, grátis. Opção de compra de HQs pagas) – Basta instalar o app e realizar um cadastro simples para ter acesso a mais de 40.000 quadrinhos digitais e graphic novels, muitos deles gratuitos ou que podem ser comprados pelo próprio aplicativo, para fanáticos pela Marvel e DC Comics – Batman, os Vingadores, The Walking Dead, até os infantis Pato Donald, o Rei Leão, My Little Pony, estão todos lá (em inglês). O app tem um sistema interessante de zoom para que você não perca nada e sincroniza suas histórias na nuvem, para leitura em qualquer dispositivo, além de contar com uma seção de notícias, comentários e podcasts.

Go Comics (Android, aqui, iOS, aqui e Windows Phone, aqui, grátis. HQs pagas disponíveis no próprio app) – Um dos melhores aplicativos para quadrinhos, tem milhares de histórias gratuitas de personagens como Garfield, Calvin e Haroldo, Dilbert, Peanuts e dezenas de outros, além de novidades diárias sobre tirinhas. Há histórias em inglês e espanhol, todas acessíveis mediante cadastro. O app permite a você marcar seus quadrinhos favoritos e compartilhá-los via redes sociais e e-mail.

Turma da Mônica – Fábrica de Tirinhas (iOS, aqui e Android, aqui, grátis) – Este app, que traz um belo visual, permite a você criar suas próximas historinhas com os seus personagens favoritos, salvá-las e compartilhá-las. Há dezenas de cenários, personagens e objetos para você deixar a criatividade à solta, e a opção de comprar outros pacotes pelo próprio app.

Marvel Unlimited (Android, aqui, e iOS, aqui. App tem a opção de assinatura) – Obrigatório para todo fã da editora. Traz um acervo impressionante com mais de 13.000 histórias digitalizadas. Neste app, você encontra raridades como as primeiras HQs de Wolverine, Hulk, Homem-Aranha, as antigas do Homem de Ferro, e muito mais. Há alguns exemplares gratuitos, e para ler mais é possível fazer assinatura mensal ou anual (US$ 10 / US$ 60, respectivamente). Dá para salvar o que você quiser para ler offline e compartilhar tudo em redes sociais.

Armandinho (Windows Phone, grátis) – personagem brasileiro, Armandinho é um garoto simpático e esperto cujas histórias são postadas diariamente pelos criadores neste app.

YACReader (iOS, US$ 0,99) – Excelente alternativa para importar e organizar suas HQs favoritas para dispositivos iOS, permite a organização de seus quadrinhos em pastas (por assunto, por exemplo) e tem como grande atrativo a rapidez para lidar com arquivos pesados. O visual também é bastante interessante e, de quebra, o app tem um recurso de rolagem automática da tela, para facilitar ainda mais a leitura.

My Comics Free (Android, grátis)– este app suporta a importação e a abertura de seus arquivos nos formatos .cbr e .cbz, extensões específicas de quadrinhos. O app guarda tudo em uma biblioteca e tem suporte a zoom nos balões das HQs. Você pode escolher a escala de apresentação das histórias e a direção da leitura.

ComicZeal (iOS, US$ 4,99) – O app melhor avaliado para a leitura de quadrinhos com as extensões .cbz, .cbr, .rar,.zip e .pdf, para o iOS. O app auto-organiza tudo em bibliotecas – você escolhe a ordem – é capaz de importar arquivos via iTunes ou serviços de armazenamento na nuvem, como o Dropbox, tem recursos de zoom e procura avançados e muito mais.

Comic Strip It! (Android, versões grátis e paga, US$ 0,99) – Solte a imaginação e crie suas próprias histórias em quadrinhos livremente com este app. Adicione legendas, títulos, balões, efeitos visuais e personagens, em vários formatos e cores, diretamente da galeria do aplicativo, à vontade. Redimensione seus quadrinhos e salve suas histórias à vontade no formato .cbz, específico para quadrinhos. Elas poderão então ser abertas em qualquer app de leitura de quadrinhos ou compartilhadas em redes sociais.

Strip Designer (iOS, US$ 2,99) – Um dos melhores aplicativos para a criação de seus próprios quadrinhos no iOS, este app possibilita a você das asas à sua imaginação com base em ilustrações ou fotos de sua galeria, tiradas na hora ou mesmo importadas do Facebook. Há dezenas de opções de títulos, fontes, bordas, balões e mais de 100 templates diferentes para suas histórias. Você pode ampliar os quadros, inserir filtros, etc. As histórias podem ser exportadas numa variedade de formatos, publicadas no Flickr e em redes sociais.