As dicas de hoje são para os saudosistas: dê uma cara vintage para seu iPhone e iPad trazendo de volta a máquina de escrever, a calculadora de mesa e os telefones de disco para seus aparelhos.

Para o tablet e para o smartphone da Apple, uma das opções é relembrar os velhos tempos, das máquinas de escrever com os apps miTypewriter (US$ 1,99 na iTunes Store) e MFTypo (grátis). Sim, são máquinas de escrever virtuais, com direito ao clássico barulho.

O miTypewriter também funciona no iPhone, mas fica bem mais divertido na tela grande. Dá para escolher entre dois tipos de letras e também “trocar a fita” do preto para o vermelho:

O texto datilografado pode ser salvo como uma imagem ou texto comum, enviado por e-mail com as fontes clássicas das máquinas de escrever ou simplesmente guardado:

Já o MFTypo é um app francês, não tão funcional, mas com um visual belíssimo (só funciona no iPad). Ele imita uma velha máquina “Typo”, e aqui a atração é escolher entre diversos tipos de papéis para datilografar suas notas:

Também dá para enviar por e-mail ou guardar. O app só funciona em francês, mas é simples de entender e usar. Reproduz o barulho da máquina de escrever com perfeição.

Outra dica é o Red Valentine (app grátis, baixe aqui na iTunes Store). É uma imitação muito bonita das velhas calculadoras de mesa Olivetti, dos anos 70. É plenamente funcional para operações matemáticas:

Para o iPhone, a dica é instalar o Rotary Dialer (US$ 0,99). O app é funcional e permite fazer ligações simulando um telefone antigo, de disco. Há outros apps do tipo, como o ClassicDial (também US$ 0,99) mas o Rotary tem skins com várias opções de aparelhos vintage: