O conhecido One Note, app de anotações da Microsoft, que faz parte do pacote Office, chegou ao Android Market nesta quarta-feira.

O aplicativo, que é gratuito até o limite de 500 anotações, traz algumas funcionalidades interessantes. Entre elas, a possibilidade de sincronizar e acessar as notas online, gratuitamente, no site do Skydrive, da Microsoft, de maneira semelhante a que fazem apps como o Evernote.

O One Note suporta anotações com texto, imagens e marcadores e a criação e gerenciamento de listas de tarefas por categorias, segundo a descrição oficial.

O caprichado “bloco de notas” da gigante de software norte-americana, por enquanto, funciona melhor em celulares (requer o Android 2.3 Gingerbread ou superior); pode ser instalado em tablets, apesar de ainda não estar otimizado para telas maiores. Para usar o One Note, é necesário ter uma conta no Windows Live ID.