Aproveite – essa dica é só para hoje! Baixe gratuitamente (repito: só hoje, dia 9) o app MyuZik – Music on Demand para iOS (funciona apenas no iPad). Depois, ele volta ao preço normal, de US$ 0,99 na iTunes Store. Corra para baixar antes que aumente!

O MyuZik é um aplicativo que, apesar do nome estranho, é muito interessante. Serve para acompanhar seu artista ou banda preferidos e também descobrir novos nomes – são mais de 3 milhões de perfis disponíveis. Além disso, ele disponibiliza 10 milhões de músicas para ouvir por streaming, on-demand, ao toque dos dedos, com ótima qualidade. Uma verdadeira viagem musical.

O ponto de partida é digitar uma busca de uma banda ou cantor(a) qualquer. A maioria dos perfis traz muitas fotos (inclusive raras), biografia, agenda de shows e notícias sobre o determinado artista. As fotos podem ser salvas e enviadas por e-mail.

Dá para escolher a música que você quer ouvir diretamente no app ou ainda ativar a função de escanear sua própria lista de músicas, que ele mostra canções relacionadas ao artista selecionado no app, mas que já estão na biblioteca do seu iPad.

No modo “discover”, o app mostra uma lista de artistas relacionados, o que permite descobrir novos sons a partir de alguém que você gosta:

São milhões e milhões de artistas e músicas para escutar. Divirta-se.