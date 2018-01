Need for Speed Hot Pursuit – o ótimo jogo de corrida é um presente para você, leitor, do Estadão e do iTunes, da Apple, neste dia 8, sexta-feira. É o quarto dia da promoção que vem oferecendo músicas e aplicativos para a plataforma iOS.

O jogo funciona em seu iPhone, iPad e iPod Touch (e tem inclusive suporte para o display retina do novo iPad). O download do presente deve ser feito pelo iTunes, com uma conta na App Store brasileira, e ficará disponível até a noite de sexta-feira. Corra para baixar logo: o game estará disponível, a partir de 0h neste link.

O JOGO

Com sons e gráficos de tirar o fôlego, o Need for Speed é um jogo onde você pode ser ou fugir da polícia, em uma perseguição rápida, cheia de manobras e recursos radicais, como cavalos de pau, drift, freios “nitro” etc

Nas corridas, você pode lançar mão de vários tipos de armas e passar por cenários como estradas, túneis, de dia, à noite, com poeira, etc.

Você pode desafiar amigos para jogar localmente, entre dois dispositivos iOS conectados via bluetooth ou wi-fi, ou então cadastrar outros jogadores para disputas online.