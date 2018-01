Angry Birds Friends é a nova versão do jogo mais popular do mundo, lançada pela Rovio para iOS (download aqui, da App Store) e para Android (baixe aqui do Google Play). O jogo é grátis e tem como grande novidade a integração automática com o Facebook. Basta vincular sua conta da rede social ao app para participar de disputas de Angry Birds com seus amigos, que podem inclusive começar na rede social e terminar em seu smartphone ou tablet – ou vice-versa.

A ideia da desenvolvedora, a Rovio, é fazer com que o smartphone e o tablet sirvam como a base dos torneios semanais no Facebook, nos quais você pode conquistar troféus de ouro, prata e bronze. A empresa promete lançar novos níveis do jogo toda semana. E se você estiver jogando Angry Birds Friends no próprio Facebook, o progresso do seu torneio é automaticamente atualizado e você pode continuar jogando onde você estiver, mais tarde, em seu dispositivo móvel.

Uma vez vinculada sua conta, o app passa a transportar todos os seus scores para a rede social, onde você pode inclusive exibi-los para os amigos ou convidá-los para jogar. Há um pequeno problema apenas – essa versão do Angry Birds Friends não permite a troca da conta do Facebook vinculada ao game.

Logo que o app é iniciado, ele apresenta um tutorial e uma nova espécie de pássaro com super poderes:

Cumprido o tutorial, é hora de vincular sua conta do Facebook e convidar seus amigos. Os que aceitarem participar devem ter o game instalado em seus dispositivos iOS ou Android, claro, e passam a aparecer no canto direito, com seus respectivos placares em um torneio semanal:

O jogo, em si, é semelhante ao que todos já estão acostumados: deve-se atirar os pássaros contra os porquinhos, tentando provocar a maior destruição possível. Dentro de cada fase, à direita, aparecem quantos pontos seus amigos fizeram naquele nível específico:

No encerramento do torneio, o pódio com os melhores classificados e o número de troféus já conquistados por seu grupo de amigos:

