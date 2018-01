Por Daniel Gonzales

daniel.gonzales@estadao.com

Você pode encontrar algumas dezenas de apps de despertador para o Android, mas nenhum é tão belo quanto o recém-lançado Timely (gratuito, requer o Android 4.0.3 ou superior).

Muito fácil de usar, o aplicativo tem um visual bastante elegante, colorido e minimalista. Para cada uma das telas de funções, é possível escolher um tema para personalizar o app da maneira que você desejar.

Além disso, o Timely tem um interessante sistema de despertador inteligente, baseado em uma teoria de ciclos do sono. A 30 minutos do alarme definido por você, o app dispara uma melodia, que vai aumentando suavemente e lhe ajuda a acordar no período de sonho leve (a opção pode ser desligada).

Outra função interessante e diferente é a de sincronização. Você pode instalar o Timely em mais de um dispositivo Android (smartphone e tablet, por exemplo), e sincronizar todos os seus alarmes entre eles.

A tela central e principal do app apresenta o relógio:

O Timely tem três abas principais. A central, que exibe o relógio e a data, e na qual você pode escolher entre três tipos de visualizações. Confira:

Arrastando a tela para a esquerda, o app apresenta no canto uma linha com uma marcação representando as 24 horas do dia, de onde fica fácil pular para qualquer horário e programar o seu alarme. Para aumentar a conveniência, é possível avançar ou retroceder intervalos de cinco minutos a partir do horário escolhido:

À direita do relógio, fica uma tela onde é possível escolher entre um cronômetro ou temporizador – este oferece incrementos de tempo em blocos de 15 segundos (é possível mudar esse intervalo nas configurações do app). Veja:

O Timely traz uma ampla seleção de sons para o despertador, temporizador e cronômetro e tem opções avançadas, como a escolha do intervalo da soneca e uso dos botões físicos do smartphone para ativá-la.

TEMAS

A seleção dos temas coloridos é feito por um ícone no canto inferior direito. Dá para trocar a cara da tela de alarmes, do relógio e do cronômetro/temporizador.

Confira algumas das cores disponíveis e mais telas do app: