Recorde de congestionamento em São Paulo: 295 km na noite desta sexta-feira. A maior extensão de ruas paradas em todos os tempos. Nunca na história da capital paulista tantos veículos formaram filas tão grandes, nem tantos motoristas se irritaram juntos. Calma! Tem até um jeito de se divertir com o trânsito: instale no seu iPhone ou iPad um joguinho bacana (e grátis), o City Traffic HD, e finja ser um marronzinho controlando o mar de carros com os dedos.

São Paulo infelizmente não está lá no game, mas outras grandes metrópoles sim. Na versão gratuita, você pode fingir ser um controlador do trânsito em Las Vegas (EUA) ou Pequim (China). Na versão completa (paga, créditos custam a partir de US$ 0,99), o jogo apresenta as cidades de Paris, Nova York, Tóquio e São Francisco.

O jogo é bem fácil de entender. O segredo é controlar o fluxo do trânsito sem deixar carros, motos, bicicletas, caminhões e ônibus se chocarem. Quanto mais você der ordens de parada, mais o trânsito se acumula, e mais motoristas vão se irritar. Também não pode fechar o cruzamento.

Na primeira cidade, Las Vegas, a coisa é fácil, um simples cruzamento. Um toque no veículo, ele para. Arrastando, ele anda mais rápido:

Pontos possibilitam que você faça carreira como guarda de trânsito em outras cidades. Em Pequim, já complica um pouco:

E o que você deve evitar, a qualquer custo, é uma colisão:

Divirta-se! E não deixe de contar o que achou do game.