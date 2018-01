Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

WATCHUP (Android, grátis) – Construa seu próprio canal personalizado de vídeos de notícias com esse app, que traz centenas de fontes nacionais e internacionais. Selecione suas preferências de assuntos e, se desejar, escolha um horário do dia para assistir a seu telejornal com os temas escolhidos – o app o monta para você. Também dá para assistir aos canais inteiros que você escolher. E o Watchup ainda oferece a possibilidade de leitura de artigos relacionados com os vídeos que você está assistindo.

KONG (Android, grátis) – App que permite a gravação e a geração de GIFs, com diversos recursos para tornar as figuras animadas mais divertidas. É possível gravar pequenos vídeos com qualquer uma das câmeras de seu dispositivo, aplicar dezenas de tipos de filtros e efeitos de cores. É possível, depois, postar os GIFs em uma rede social de sua preferência ou criar canais para compartilhar suas criações com os amigos. Você também pode utilizar o app para navegar pelos GIFs criados por outros usuários.

PHOTOTIME (iOS, grátis) – Não encontra mais ou tem dificuldade para achar aquela foto ou sequência de imagens em meio aos milhares de arquivos na galeria do seu iPhone ou iPad? O Phototime é um app que organiza suas imagens de maneira inteligente. Apenas autorize o app a acessar suas imagens que, automaticamente, ele vai organizar, aplicar tags e separar suas fotos por assunto, local ou por pessoa retratada – e isso vale para fotos em seu dispositivo e também sincronizadas de redes sociais. E depois você ainda pode marcar fotos ou grupos de fotos como favoritas.

A POCKET GUIDE TO SPACE HD (iOS, apenas para o iPad, US$ 1,99) – Verdadeiro guia de astronomia que traz informações completas, acompanhadas de fotos e belos gráficos, sobre vários pontos da ciência: o Big Bang; galáxias; nebulosas; vida extraterrestre; buracos negros; Sistema Solar; quasares; estrelas; viagens interestrelares; Teoria da Relatividade, etc. O app traz um recurso muito interessante que permite a comparação de vários pontos entre corpos celestes e uma seção com um Sistema Solar interativo, onde é possível navegar por planetas e suas luas.

MICOACH RUN (Windows Phone, grátis) – Excelente e completo app para treinos e exercícios físicos. O aplicativo usa o GPS e instruções sonoras em tempo real para manter seu ritmo ao longo do exercício, em ambientes fechados ou ao ar livre. Além disso, traz mais de 400 tipos de exercícios de condicionamento físico, com os quais é possível montar vários tipos de programas de treinamento. O app tem recursos para monitorar suas atividades, medindo distância, ritmo e velocidade, cujos dados depois podem ser exibidos em gráficos e, entre outras dezenas de itens, da dicas até de calçados mais adequados para cada atividade física.

LOCK MANAGER (Windows Phone, grátis) – App altamente customizável capaz de exibir várias informações importantes na tela de bloqueio do seu Windows Phone. Entre elas: anotações de sua agenda de compromissos, lembretes pessoais ou textos personalizados, nível da bateria, imagens, fotos que você desejar (é possível escolher até nove imagens), etc. Todos os itens de exibição também estão disponíveis para serem afixados entre seus live tiles, na tela principal de seu dispositivo.