Confira as sugestões para os três principais sistemas operacionais móveis do mercado:

Toontastic 3D (Android, grátis) – App lançado pelo próprio Google, voltado não apenas para o público infantil, e que oferece a possibilidade de criar, animar e narrar seus próprios desenhos animados. E é bastante fácil de fazer isso: apenas mova seus personagens pela tela e conte sua história, que o aplicativo vai gravar os movimentos e sua voz e gerar um belo vídeo em 3D com a sua própria animação. Há uma série de personagens sugeridos; também dá para criar os seus próprios, numa ferramenta de desenhos.

EZ Web Video Cast (Android, grátis) – Browser de internet voltado para o streaming de todos os conteúdos online (vídeos, áudio e os próprios sites) para a TV, via Chromecast do Google ou qualquer outro dispositivo com a mesma funcionalidade. Funciona assim: quando você visita qualquer site que tenha um vídeo, por exemplo, o navegador automaticamente captura o URL e oferece a possibilidade do streaming na TV. Oferece todos os outros bons recursos dos navegadores, como bloqueador de anúncios, favoritos, etc

Partly Sunny (iOS,US$ 2,99) – Em tempos de calor e mudanças bruscas no clima, vale a pena instalar essa aplicativo simples, efetivo, fácil de usar e que concentra todas as informações importantes da meteorologia (incluindo umidade do ar, visibilidade e cobertura por nuvens em certo local) por meio da geolocalização na mesma tela. Bastante rápido, o app tem muitos elogios por ser mais preciso e com quantidade de atualizações maiores que seus concorrentes. Oferece a possibilidade de armazenar localizações como “casa”, “trabalho” ou “estudo” ou manualmente, e dá para escolher o tempo de atualizações desejado – o app promete baixo consumo de bateria.

Editorial (iOS, US$ 4,99) – Esse aplicativo é considerado o verdadeiro ‘canivete suíço’ para a edição de textos no iPhone e também no iPad, pois traz diversos tipos de automação de tarefas para que você tenha que se preocupar apenas em escrever. A tela de edição suporta a programação no teclado dos chamados ‘snippets’ (atalhos) para termos mais usados, data, localização, URLs, etc. Uma vez criado um, o app passa a mostrá-los como pequenas bolhas que podem ser adicionadas aos textos com um toque. Dá para escolher várias plataformas em nuvem para a sincronia automática dos textos e também temas de cores preferidos (teclado, fundo de tela) para tornar a digitação mais confortável.

Fresh Paint (Windows Phone, grátis) – Aplicativo de pintura divertido e fácil de usar, com ferramentas ideais para artistas de todas as idades. Crie trabalhos artísticos originais, transforme fotos em belas pinturas ou escolha ou pacote de atividades para ajudá-lo a começar. Uma série de pincéis especiais aplica nas suas imagens, sejam as já presentes na galeria ou na câmera, efeitos ao estilo dos grandes mestres da pintura, além de vinhetas e texto. O app traz uma paleta de cores virtual, onde é possível misturar duas ou mais delas, assim como você faria com um pincel, para posterior aplicação nas imagens.

Storage Cleaner Pro (Windows Phone, grátis) – Limpe o armazenamento do telefone e faça a limpeza da memória ocupada pelos aplicativos de forma inteligente – e economize uma grande quantidade de espaço livre em seu telefone por apenas um clique. Com este app, dá para limpar o lixo de cache (arquivos temporários dos apps), detectar e comprimir ou remover duplicatas de fotos e arquivos grandes não utilizados e gerenciar todos os seus arquivos baixados.