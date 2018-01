Por Daniel Gonzales

Confira três aplicativos novos em folha para as principais plataformas operacionais móveis do mercado, para smartphones e tablets Android, iOS e Windows Phone. Deixe seus comentários pelo blog ou pelo e-mail.

Nesta segunda-feira, 24, às 21h45, acompanhe as dicas do blog também na Rádio Estadão (FM 92,9 / AM 700, em São Paulo, ou pela internet).

AlarmPad Free (Android, grátis) – Um app de alarme esperto e repleto de configurações para Android, que se destaca dos demais por trazer um “contexto” para seus lembretes. Após ser alertado de algum compromisso, o app apresenta uma tela com todos os demais lembretes do dia, a previsão do tempo e um ícone de acesso fácil a seu calendário. Há também a opção de ouvir suas mensagens pessoais e dar comandos de voz para descartar alarmes, inclusive via bluetooth (por enquanto apenas em inglês, os desenvolvedores prometem outros idiomas para breve, inclusive o português). O AlarmPad vem ainda acompanhado de widgets de diversos tamanhos, para a configuração e operação diretamente da área de trabalho de seu tablet ou smartphone Android.

Adobe VideoBite (iOS, grátis) – Com este aplicativo, crie vídeos curtos combinando fotos ou outros clipes gravados em seu iPhone ou iPad. O app é rápido e intuitivo e permite dezenas de combinações de efeitos de transição, cortes, molduras, legendas e trilhas sonoras, que podem inclusive ser importadas de sua biblioteca do iTunes. Suas criações podem ser compartilhadas em redes sociais, YouTube ou salvas na nuvem, diretamente na Adobe, e então deletadas de seu dispositivo Apple. Assim, você libera espaço e ainda pode acessar seus filmes de qualquer outro aparelho. O único senão é que o serviço de hospedagem, após 30 dias, deixa de ser gratuito – há uma taxa de US$ 5,99 por mês.

Booklet (Windows Phone, grátis) – Este app é um navegador para Facebook com um lindo visual. Ele transforma sua linha do tempo em uma revista interativa, tornando a visualização das atualizações suas e de seus amigos muito mais agradável. A experiência é semelhante à do app Paper, disponível para o iOS. Inteligente, o Booklet é capaz de identificar os posts de seus melhores amigos assim como os temas de notícias, por exemplo, e apresentá-los com mais destaque no alto das páginas. E tudo isso em uma experiência mais rápida do que o aplicativo do próprio Facebook. Uma ressalva: o app ainda está em versão beta, e por isso pode apresentar bugs, segundo os desenvolvedores.